El PSOE tilda de "papel mojado" los presupuestos de la Junta para la ciudad al "despreciar docena de proyectos"

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba José Antonio Romero ha tildado este lunes el proyecto de presupuestos de la Junta de Andalucía en la capital para 2024 como "papel mojado", porque "desprecia hasta una docena de grandes proyectos pendientes desde hace años", de modo que "se quedan fuera y no reciben ni un solo céntimo", por lo que ha recalcado que "Córdoba no es una prioridad para el gobierno de Moreno Bonilla, como ya lo pone de manifiesto ser la sexta provincia en inversiones, la quinta en inversiones por habitante".

En una rueda de prensa, el dirigente ha afeado que "el presupuesto crezca un 2,5%, por debajo de la inflación que hay en España en este momento, lo que hace ver que no habrá crecimiento económico, pese a que hay más desempleo y pobreza", y que "haya mil millones menos de ingresos por los regalos fiscales de Moreno Bonilla a las grandes fortunas", ha apostillado.

En lo concerniente a la capital, ha dicho que "aparecen proyectos que han anunciado mil veces desde que gobierna el PP, pero que no han ejecutado", y ha desgranado una docena de obras e infraestructuras que "vuelven a adolecer de un solo céntimo en las cuentas del próximo año o que, si tienen algo, no se ejecutarán, como por ejemplo la Ronda Norte, que no se empleará ni un sólo euro y se volverá a ver en los presupuestos de 2025".

El socialista se ha referido también a que "no aparece nada para la Variante Oeste, lo que hace ver que la Junta no tiene previsión de firmar ningún convenio con el Gobierno de España; ni fondos para el yacimiento de Cercadilla; ni para la rehabilitación integral de los colegios de la capital para adaptarlos al cambio climático; ni para las obras hidráulicas del Cerrillo, que ya fueron anunciadas anteriormente en 2020 y 2023; ni para el plan integral de Ciudad Jardín, que está completamente abandonado por la Junta, pese a que Bellido dijo que lo iba a recuperar".

Además, ha señalado que "quedan fuera las urgencias de Levante y el centro de salud de Villarrubia, olvidándose de nuevo de la periferia; el centro cultural de Miraflores; la sede del Bellas Artes; el centro de interpretación de la Sinagoga; el plan especial contra la pobreza en el Distrito Sur, Moreras y Palmeras, o Rabanales 21, en el que no hay implicación de la Junta".

Asimismo, Romero ha expresado que "es un presupuesto que no ayuda a disminuir la espera en Atención Primaria, ni el acceso a la vivienda, ni aumenta las plazas de FP, ni baja de 700 días la valoración en dependencia, y lo peor de todo, aparecen partidas que saben que no van a ejecutar, porque no hay voluntad política, ya que este año, en 2023, sólo se ha ejecutado el 35% de las inversiones en la capital".