El PSOE tilda a Feijóo de "inútil" para el futuro de Galicia y se reivindica para recuperar "la honestidad"

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha calificado al presidente de la Xunta y de los populares gallegos, Alberto Núñez Feijóo, como "inútil" para el futuro de Galicia.

Lo ha hecho durante su intervención en el XIV Congreso del PSdeG-PSOE en el que ha recalcado que "el destino" del socialismo gallego, tras la elección del nuevo secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, es recuperar el gobierno gallego y "la honestidad" en esta autonomía.

"Una comunidad donde la corrupción clientelar de la derecha impide inversiones privadas", ha dicho arrementiendo contra Feijóo. "Amable en el atril e inútil para el futuro de Galicia", ha manifestado en un discurso en el que ha calificado también al PP como "un peso muerto para el presente y futuro de los gallegos y las gallegas".

En otra parte de su intervención, con alusiones a la nueva etapa que encara el PSdeG y con agradecimientos a la anterior ejecutiva, ha sido muy crítico con el posicionamiento del PP en el contexto de pandemia, pero también con la postura de de Feijóo con la nueva ley de vivienda.

Sobre la misma, le ha instado a cumplirla para "no hacer daño" a los jóvenes. "A quién va a perjudicar es a los jóvenes", ha insistido tras apelar, por ese motivo, a que no se use como un ataque al gobierno.