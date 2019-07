PSOE tiende la mano a Podemos pero dice que no busca "guardianes de las esencias sino socios leales"

Lastra llama a Casado y Rivera "hombres de Estado solo de boquilla" y acusa a Cs de haber vendido su alma a la ultraderecha

La portavoz parlamentaria socialista, Adriana Lastra, ha tendido la mano al secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, para acordar un gobierno de coalición entre ambos partidos, pero también le ha reclamado "respeto para un partido centenario" y le ha advertido de que el PSOE no necesita "guardianes de las esencias de la izquierda sino socios leales".

Es más, en ese momento Lastra ha aprovechado para recordar lo sucedido en La Rioja, saludando a la socialista Concha Andreu, que se encontraba en la tribuna y recordando que "no es presidenta por el maximalismo de una diputada". A Lastra, el "nos quieren para llevarles las maletas" que esgrimió Raquel Romero para no apoyar a Andreu le "recuerda mucho" a la advertencia de Iglesias de que no quieren ser "mero decorado".

Con todo, esa advertencia de que el PSOE no necesita que Podemos le haga "la prueba del algodón" ha sido la única muestra de tensión con los 'morados' en un discurso en el que ha insistido en que se ha demostrado que los desencuentros entre ambos partidos son "firmes", hay base para un acuerdo.

"No es el momento de volver a los reproches y conformar escenarios catastrofistas, es el momento de tener un gobierno de izquierdas", ha dicho, en un discurso que ha finalizado confiando en que el acuerdo seas posible "antes de que sea tarde".

"No se pacta con quien está de acuerdo, sino con quien hay desacuerdo", "debemos encontrarnos no en la renuncia a nuestros principios sino en el reconocimiento de la dignidad del adversario", "las discusiones pueden ser muy agrias", han sido algunas de las frases que ha dedicado a Podemos la portavoz socialista, que ha asumido que hay que tomar "decisiones que cuestan".

Lastra ha confiado en que PSOE y Unidas Podemos puedan llegar a un acuerdo y, aunque ha hablado de conseguir un gobierno "progresista" y "de izquierdas", en un momento ha dejado claro que la oferta de gobierno de coalición sigue sobre la mesa.

También ha insistido en que, la capacidad de entendimiento "sostiene la democracia" y marca el tono político incluso fuera de las instituciones, pero en esta ocasión es también "un imperativo funcional". "Estamos aquí para decidir si España tiene Gobierno", ha resumido.

Con ese argumento, ha afeado tanto al presidente del PP, Pablo Casado, como al de Ciudadanos, Albert Rivera, que no se abstengan para facilitar un Gobierno que no tiene alternativa posible y les ha llamado "hombres de Estado solo de boquilla".

Al PP le ha dicho que no debe actuar "como un partido ansistema cuando está en juego la gobernabilidad" y a Ciudadanos que ha "perdido su alma", es más, que se la ha "vendido" a la ultraderecha para ser "muleta del PP" en comunidades autónomas y ayuntamientos. A su juicio, han ignorado a los partidos "de la mano tendida y han aceptado a los del brazo alzado", aunque, ha dicho, deberían ser consciente de que ninguna comunidad se construye "dividiendo" ni sobre un "discurso del odio".

LOS SOCIALISTAS SE JUGARON LA VIDA Y RIVERA "UN CONSTIPADO"

A Rivera también le ha pedido Lastra que sea más prudentes antes de "arrojar el terrorismo políticamente a la cabeza", porque los socialistas se jugaban la vida en el País Vasco y en España mientras él "lo único que se jugaba era un constipado por salir despelotado en un cartel electoral".

Lastra también le ha recordado a Casado que él mismo emplazaba a Sánchez, hace tres años, a abstenerse para que gobernase un partido que le sacaba 52 escaños. Ahora, ha dicho, la diferencia a favor del PSOE es mayor así que le ha preguntado a Casado si "sus principios caducan a los tres años".

A ERC, le ha agradecido "el tono, la responsabilidad y la disposición" pese a las discrepancias sobre el modelo de Estado. Según Lastra, "en la vía del diálogo y de respeto siempre dentro del marco constitucional" hay "espacio para superar barreras" y poder trabajar en una agenda social.

También ha agradecido el apoyo del diputado del PRC, José María Mazón; ha confiado en alcanzarlo con Compromís y con el PNV y se ha mostrado sorprendida con el rechazo de la portavoz de Coalición Canaria (CC), Ana Oramas, y ha confiado en que recapacite "un partido que ha sido históricamente la voz de la responsabilidad".