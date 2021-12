El PSOE tacha de "triste" que Ayuso vuelque la responsabilidad de la sexta ola en sanitarios y le pide que actúe

El portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid, Jesús Celada, ha tachado de "triste" que la presidenta de la Comunidad de Madrid vuelque la responsabilidad de la sexta ola en los sanitarios y le ha pedido que actúe ante la oleada de contagios.

"Han dado su vida por salvarnos los sanitarios. Ayer la señora Ayuso volcaba la responsabilidad de la sexta ola en los sanitarios. Confiemos que en la sexta ola esté al frente y en que el Gobierno de la Comunidad actúe porque los datos son tristes y lamentables", ha dicho Celada en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional durante el receso del Pleno de Presupuestos.

Ayer, la presidenta "dijo que quería "estudiar profundamente" que está sucediendo en los centros de salud en Madrid porque no en todos los casos los ciudadanos "tienen que estar esperando haciendo colas y por qué en algunos no cojan los teléfonos, se cuelgan, de repente no hay médicos".

Así, el portavoz adjunto socialista ha tildado sus palabras de "muy graves", pareciendo que se olvida "de los aplausos de los balcones a las ocho de la tarde y se acuerde más de los del palo de golf".