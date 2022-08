PSOE tacha de "bochornosas y machistas" las palabras del alcalde de Mogón refiriéndose al fútbol femenino

El PSOE ha tachado de "bochornosas y machistas" las palabras del alcalde pedáneo de Mogón (Jaén), Daniel Santos (PP), en un programa televisivo en las que informaba de que durante las fiestas locales se iba a celebrar un partido de fútbol femenino del que dijo que "es como el fútbol de verdad, pero con mujeres" y que "ellas, en vez de jugar al fútbol, van a la guerra".

La secretaria general de la Agrupación del PSOE en Mogón, Rosa Jiménez, ha tildado de "vergonzosa" la actitud del representante de Mogón, "cuyo mensaje es lamentable, altivo y machista". "Parece que la intención de este alcalde es organizar un partido de fútbol de mujeres para mofarse de ellas, como una atracción más para la diversión, en lugar de concebirlo como lo que realmente es: deporte", ha dicho Jiménez en un comunicado.

"Estamos ante la cara más rancia de la derecha, aquella que todavía hace distinciones irracionales entre hombres y mujeres, y entiende la preponderancia de los hombres", ha señalado la dirigente socialista al tiempo que ha advertido del peligro de este tipo de mensajes.

"Tiene que ser consciente que estos mensajes pueden calar negativamente en nuestra sociedad, ya que representan un auténtico peligro para los derechos de las mujeres", ha manifestado Jiménez.

El alcalde ya ha pedido disculpas a través de su perfil de una red social, pero ha incidido en que "esta publicación lleva varios días en circulación" y ha lamentado que no haya sido hasta este miércoles cuando "por las insistentes denuncias públicas que hemos realizado, cuando se ha visto presionado para pedir perdón".

En su perfil, Santos ha pedido disculpas reconociendo lo que considera una equivocación. "Me equivoqué, no supe expresarme y siento que he ofendido a muchas personas. No fue nunca mi intención. Quien me conoce sabe que en mi condición no existe ni la discriminación ni el machismo", ha dicho el alcalde pedáneo.

Por su parte, la secretaria general del PSOE local ha concluido señalando que no van "a permitir que se retroceda ni un paso en los logros adquiridos durante años para conseguir igualdad entre hombres y mujeres", al tiempo que ha añadido que desde el PSOE se va a "seguir luchando para erradicar comentarios de este tipo con políticas feministas".