PSOE y Sumar posibilitan a ERC y Junts tener grupo propio en el Congreso con la oposición del PP

ERC y Junts han logrado este lunes grupo propio en el Congreso gracias a la cesión de diputados de Sumar y PSOE, que han impuesto su mayoría en la Mesa de la Cámara Baja, donde el PP se ha opuesto al entender que se comete un "fraude electoral".



La formación que dirige Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que estudiará qué pasos dar ahora, mientras que Vox, que no forma parte de la mesa, ha adelantado que pedirá la nulidad de estos dos grupos.



El PSOE y Sumar han hecho valer los cinco puestos con que cuentan en la Mesa, frente a los cuatro del PP, en el que es el primer choque de los dos bloques representados en el órgano de gobierno de la Cámara.



La decisión se ha tomado una vez conocido el informe de los letrados, en el que se recogían antecedentes de decisiones similares y donde no se determinaba si en este caso la cesión de cuatro diputados del PSOE a Junts y de dos de Sumar a ERC se ajustaba a la norma, ya que es a la Mesa a la que le corresponde adoptar una postura.



Fuentes parlamentarias del bloque progresista han argumentado que existen precedentes suficientes de este tipo de práctica y han enmarcado en la normalidad la decisión adoptada.



Sin embargo, el Partido Popular considera que se está produciendo un "fraude electoral" y que se está "falseando la voluntad expresada en las urnas". Sostienen fuentes del PP que no hay precedentes de una cesión de diputados que vengan a completar el porcentaje de voto de una formación ajena en una circunscripción concreta.



Los diputados cedidos por PSOE y Sumar buscan que las dos formaciones independentistas alcancen el 15 % de los votos en Girona y Tarragona, requisito que no cumplen con el resultado de las urnas y que exige el reglamento. El PP cree que este movimiento distorsiona el resultado electoral.



Recuerdan además que se estaría vulnerando el artículo 23.2 del reglamento del Congreso, que establece que en ningún caso pueden constituir grupo parlamentario separado diputados que pertenezcan a un mismo partido.



Las mismas fuentes distinguen la fórmula elegida por PSOE y Sumar para ayudar a ERC y Junts de las que se emplearon con anterioridad, como por ejemplo ocurrió cuando UPyD se unió a Foro para crear grupo, no había división de parlamentarios en dos grupos.



En el PP advierten además de los beneficios que conlleva el tener grupo parlamentario, como estar en la Diputación Permanente, en la Junta de Portavoces, tener presencia en las comisiones, presentar iniciativas o recibir subvenciones, como los más de 30.000 euros mensuales que recibe cada grupo.



La Mesa ha acordado asimismo en su reunión de hoy que los grupos de menos de diez diputados tengan dos portavoces adjuntos, una decisión que también ha criticado el PP al considerar que se está "sobrecapacitando" a los minoritarios y se está "rompiendo el equilibrio".