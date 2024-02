El PSOE suma a Fran Baluffo a la Secretaría de Organización e incorpora al alcalde de Paterna a Política Local

El PSOE de Huelva se prepara para el 2027, motivo por el que la secretaria general de los socialistas onubenses, María Eugenia Limón, ha reestructurado la Ejecutiva Provincial para poner en marcha una estrategia municipalista y devolver a la provincia a la senda del progreso.

En esta línea, la secretaria general, en su intervención en el Comité Provincial Extraordinario, máximo órgano entre congresos, ha apuntado que "no vamos a parar hasta conseguir colorear de rojo todo el mapa de Huelva y de Andalucía porque el gobierno progresista es garantía de derechos, convivencia y avances". Por ello, "las claves del nuevo equipo se caracterizan por la experiencia y el poder municipal".

En este sentido, Limón ha valorado las medidas impulsadas por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez, las cuales benefician a la mayoría de onubenses y todas las familias, para los 101.300 pensionistas, con la subida de su prestación; para los trabajadores, gracias a la reforma laboral o la subida del Salario Mínimo; o con el incremento de becas para jóvenes, la creación del bono cultural o 70 millones para el bono de alquiler, aunque desgraciadamente el PP se opusiera.

"En Huelva, en este momento, tenemos una prioridad clara y es la de garantizar agua. Es una cuestión urgente, importantísima. Sin agua no hay futuro, no hay turismo, ni agricultura; sin agua no hay vida. Por ello, tenemos que trabajar por una alianza contra la sequía como un espacio de encuentro y coordinación entre administraciones para poner en marcha medidas inmediatas, con recursos económicos suficientes, para combatirla".

INCORPORACIONES

Limón ha anunciado las nuevas incorporaciones a la Ejecutiva Provincial del PSOE. Así, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de la capital, Fran Baluffo, se suma a la Secretaría de Organización que dirige Rosa Tirador.

El secretario general del PSOE de Punta Umbría y el alcalde de Paterna del Campo, Jesús Ferrera y Juan Salvador Domínguez, respectivamente, serán los responsables de la Política Municipal que dirige Maite Rodríguez.

La diputada provincial y secretaria general del PSOE de Lepe, Bella Canales, asume la coordinación de todos los municipios de la Costa. Mientras que el alcalde de Chucena, Antonio Rubio, será el responsable de coordinar a los alcaldes y alcaldesas de la provincia.

Entre las nuevas incorporaciones se encuentra también la de la alcaldesa de Santa Olalla del Cala, Asunción Ríos, que ostentará la Secretaría de la Lucha contra la Sequía. A estos nuevos nombres se suman a la Ejecutiva la teniente de alcalde de Escacena, Mariló Bermúdez, al frente del Consejo de Mujeres y los portavoces de Encinasola, Miguel Ángel Ojeda, que llevará la Secretaría de Espacios Naturales y Geoparques; y el de La Zarza, Jonathan Reposo, que ostentará la Secretaría de Transporte y Movilidad Sostenible.