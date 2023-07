El PSOE subraya que el TACPA es un órgano independiente y pide a Chueca acatar la resolución sobre La Romareda

Ranera quiere conocer las conversaciones de la alcaldesa con el Real Zaragoza y apela al consenso para el nuevo estadio

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha subrayado que el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) depende del Gobierno de Aragón, pero "es un órgano autónomo e independiente y sus resoluciones las debemos de acatar". Por eso, ha pedido a la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, del PP, que lo haga respecto al pronunciamiento conocido este martes sobre el proyecto para el nuevo estadio de fútbol de La Romareda.

En rueda de prensa, Ranera ha reclamado "respeto" para este tribunal y ha recordado a Chueca que es la alcaldesa de la cuarta ciudad de España "y tiene que entender que tiene que acatar la resolución" y dar ejemplo.

"Es el colmo que el demandado cargue contra el demandante", cuando el problema "solo y exclusivamente depende de que el gobierno de Jorge Azcón, y ahora presidido por la señora Chueca, hizo la gran chapuza de los últimos años en esta ciudad con el proyecto de Romareda y sólo por su urgencia electoral".

Por eso, Ranera ha reclamado a Chueca que dé explicaciones y ha remarcado que no ha sido la izquierda la que ha presentado el recurso ante el TACPA, sino un partido, Podemos, mientras que desde el PSOE "nos comprometimos a no judicializar en ningún caso el proyecto de la Romareda y no lo judicializamos".

En rueda de prensa, ha aclarado que no lo hicieron "porque no somos iguales que el Partido Popular --que sí lo hizo en 2005-- ya que creemos que, en democracia, hay que intentar resolver los procesos de otra manera".

Ranera ha comentado que Podemos, por su parte, decidió ir a los tribunales y éstos "le han dado la razón", considerado que los pliegos de licitación para construir el nuevo estadio son "nulos", "no se ajustan a la legalidad, es decir, son ilegales" porque hay "irregularidades", y "ahora ya solo queda hacer autocrítica, asumir la chapuza y acatar lo que ha dicho este tribunal; ya vale de echar balones fuera y hablar de la izquierda".

DIMISIÓN DE SERRANO

La portavoz socialista ha rechazado que quien hizo esas "irregularidades" siga "al mando de esta nave", en referencia al consejero de Urbanismo en la pasada corporación y también en ésta, Víctor Serrano, de quien ha pedido su dimisión. "Nos parece muy peligroso que siga llevando este procedimiento", ha enfatizado.

Por otra parte, puesto que Chueca ha dado a conocer que ha tenido conversaciones con el Real Zaragoza, la portavoz del PSOE le ha solicitado conocerlas y ha apelado al consenso para sacar adelante el proyecto del nuevo estadio.

"Le propongo a la señora Chueca, que en su investidura dijo que quería tender puentes y llegar a consensos, que éste es el momento" y "desde la oposición le tiendo la mano y le digo que un proyecto de ciudad solo será una historia de éxito, si cuenta con el consenso de toda la ciudadanía", ha dicho Ranera.

Según la portavoz del PSOE, tras 25 años "de proyectos fallidos en esta ciudad" respecto a La Romareda, "vale ya de tanto coste" para los zaragozanos y, "de una vez por todas, hablemos, debatamos internamente y busquemos consensos", en vez de "sacar balones fuera" y "culpar" al presidente de Aragón en funciones, el socialista Javier Lambán, "de toda esta operación".

"El PSOE no está detrás de esta operación porque el TACPA es un órgano independiente; no hemos estado nunca detrás de esta operación, ni de ninguna otra con órganos independientes y autónomos", ha esgrimido Ranera antes de concluir.