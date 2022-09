PSOE, sindicatos y profesionales critican que la Junta "ha engañado" a Huelva con el Materno Infantil

Representantes del PSOE, UGT, CCOO, CSIF, Satse, Onusap, asociación en defensa de la sanidad digna y colegios profesionales se han concentrado este viernes a las puertas de Consultas Externas del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva para mostrar su rechazo al anuncio que realizó la consejera de Salud, Catalina García, el pasado miércoles sobre que el Materno Infantil se ubicaría en una ala de dicho hospital en lugar de un edificio aledaño, "al sentirse engañados" por la Junta.

En rueda de prensa, la secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, ha calificado de "traición y engaño a los onubenses" el anuncio realizado por la consejera, ya que antes de las elecciones autonómicas "el acuerdo al que se llegó con los profesionales era que se construirá un nuevo edificio, tal como merece la ciudad y la provincia".

"Nos sentimos nitrogenados por parte de la Junta de Andalucía. No podemos permitir que seamos la única provincia de Andalucía que no tiene Materno Infantil. Por ello, queremos ponernos a trabajar de la mano y dejarnos ya de ir cambiando el proyecto y hacerlo siempre a espalda de la ciudadanía", ha subrayado Limón.

Al respecto, la socialista ha remarcado que "es muy importante recordar que este proyecto ha sido en todo momento rechazado por parte de los profesionales sanitarios", toda vez que ha detallado que originalmente era "un proyecto que se iba a ubicar Hospital Blanca Paloma de la capital", que, a su juicio, "llevaba la privatización de la de los partos, por lo que fue rechazado de forma radical".

"Por otro lado, después presentaron otro proyecto que consistía en espacios anexos a Consultas Externas; y que también fue rechazado por la ciudadanía en general y por los profesionales sanitarios que sufren las consecuencias de no tener un Materno Infantil en la provincia. Y ante la convocatoria electoral autonómica, nos engañaron diciendo que íbamos a tener un Materno Infantil propio, pero la realidad no ha sido esa", ha remarcado.

Asimismo, la secretaria socialista ha señalado que el Ayuntamiento de Huelva ha informado de que "dio luz verde tanto a la ubicación como las condiciones urbanísticas para que se hiciese en la en la zona del helipuerto" e, incluso, "estuvieron también las vallas de obra instaladas", por lo que "el engaño ha sido doble, simplemente porque había una elecciones a la vuelta de la esquina".

Por ello, Limón ha reiterado la "necesidad" de recuperar el proyecto 2017, "consensuado en todo momento con los profesionales sanitarios", ya que "suponía una inversión de 29 millones de euros y un total de 107 cama" un proyecto que "nada tiene que ver con lo que se nos presenta ahora, que reduce casi a la mitad el número de cama quedándose en 65".

"Pedimos al Partido Popular de la provincia, a parlamentarios y diputados andaluces que se sumen a esta iniciativa, que trabajemos de la mano por la sociedad onubense y que le den la cara a la ciudadanía ante este engaño sufrido por los vecinos de Huelva, ya que no podemos tolerar que el Gobierno de Juanma Moreno a dos días de su inicio de legislatura empiece diciéndole mentiras a los onubenses y a los profesionales con los que se comprometieron", ha aseverado la socialista.

Por otro lado, la secretaria general de Servicios Públicos de UGT, Marisa Fernández, ha valorado el anuncio de la consejera como una "falta de respeto hacia los ciudadanos" porque Huelva "se merece un hospital Materno Infantil, como se había negociado con los agentes sociales y con los profesionales", por lo que es una "tomadura de pelo" hacia estos, que "se han enterado de lo que estaba ocurriendo por la prensa".

En la misma línea se ha pronunciado el responsable de CCOO en el Hospital Juan Ramón Jiménez, Manuel Luque, que ha incidido en que es una infraestructura "muy necesaria", pero que el proyecto de 2017 "fue ya aprobado por todos los sindicatos, pero el PP quiere olvidar", por lo que ha pedido el apoyo de la ciudadanía para "defender este proyecto".

Asimismo, Eleuterio Velázquez, miembro de la Junta personal de CSIF en el hospital, ha mostrado su "rechazo absoluto" al "nuevo engaño" de la Junta porque "no es un Hospital Materno Infantil", sino "un anexo de las consultas", toda vez que ha pedido a PSOE y PP "a ponerse de acuerdo" porque "esto no es nuevo" y Huelva "se merece el hospital que ya estaba proyectado y que era junto al helipuerto".

Por otra parte, el portavoz de la Plataforma ciudadana 'Onubenses por una Sanidad Pública de Calidad' (Onusap), Diego Mora, ha asegurado que el nuncio ha supuesto un "mazazo", y "no le encontramos lógica, porque no la tiene", puesto que "toda la literatura internacional recomienda sacar a mujeres y niños a un hospital independiente" porque "tienen maneras diferentes de enfermar y tratamientos diferentes".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Este modelo condena que pediatría no crezca, cuanto este servicio se ha quejado de que tiene falta de espacio público y no pueden poner en marcha consultas que le hace falta a nuestros niños en pleno siglo XXI y que hoy día no tiene ni siquiera consultas propias y siempre andan pidiendo consultas prestadas al Vázquez Díaz", ha abundado.

INFORMES TÉCNICOS

En cuanto a los informes técnicos de la Junta que avalan la ubicación para el Materno Infantil en las consultas externas del Hospital, el portavoz de Onusap ha detallado que "se han pedido dichos informes pero no nos lo dan, posiblemente porque no existan".

"Pero es muy fácil, que lo hagan público, y primero lo podemos analizar y estudiar; y segundo, puede ser que sea un proyecto fantástico y nos quita esta inquietud. Lo llevamos pidiendo seis meses e incluso vulnerando la Ley de Transparencia y nos lo niegan", ha añadido.

Además, Mora ha detallado que "el edificio hay que hacerlo para albergar las Consultas Externas", por lo que se ha preguntado si "el fin último, como se ha hablado, es llevárserlas a una empresa privada, a Pascual", por lo que su temor es que "estén aprovechando para degradar lo público y favorecer a lo privado".