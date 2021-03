El PSOE sentencia que "no hay caso" en el viaje de Ábalos a Canarias y asegura que el ministro ya se ha explicado

El secretario general del Grupo Socialista, Rafael Simancas, ha sentenciado este martes que "no hay caso" ni irregularidades en torno al viaje familiar a las Islas Canarias que realizó en noviembre el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, tras una visita oficial a las islas.

"No hay ninguna irregularidad denunciada, ni siquiera enunciada. No hay ninguna irregularidad y el ministro ya ha dado respuesta suficiente y satisfactoria al respecto. No hay caso", ha afirmado a preguntas de los medios en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Congreso tras la Junta de Portavoces.

El pasado 20 de noviembre el ministro de Transportes visitó el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, para examinar 'in situ' las consecuencias de la presión migratoria. Al día siguiente, sábado, estuvo en Tenerife visitando las obras de la ampliación del aeropuerto.

Y tras cumplir con su agenda oficial, aprovechando el fin de semana, Ábalos prorrogó su estancia en Canarias y se alojó con su familia en un hotel de lujo de Tenerife. En una reciente respuesta parlamentaria recogida por Europa Press, el Ministerio quiso dejar claro que el Gobierno gastó 7.150,34 euros en sufragar los gastos de la visita oficial, incluyendo el viaje y hospedaje de la delegación y los escoltas, pero no abonó los gastos de la familia del ministro, que ya había afirmado que corrieron de su cuenta.

Tanto el PP como Ciudadanos han vuelto a pedir ahora explicaciones al ministro después de que el diario 'Abc' publicara este lunes que la factura de hotel de la familia de Ábalos la pagó Koldo García Izaguirre, un asesor personal del ministro, de quien fue escolta hace años y una de cuyas funciones, según este medio, es administrar los gastos del ministro y dirigente del PSOE en sus desplazamientos. Después Ábalos le devolvió el dinero adelantado.