El PSOE señala que el Poder Judicial tiene herramientas para actuar si el juez Peinado se sobrepasa en sus funciones

Alerta de que cualquier ciudadano puede aparecer sentado en el banquillo ante el juez "sin merecérselo" con un bulo y una denuncia

La portavoz del PSOE, Esther Peña ha afirmado este lunes que la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, está sufriendo "indefensión" en el caso que la investiga por varios delitos y sostiene que se está llevando a cabo una "causa general" contra ella, algo que no permite la legislación española. Señala a continuación que el Poder Judicial tiene herramientas para actuar si el juez que instruye la causa, Juan Carlos Peinado, se sobrepasa en sus funciones.

Al ser interrogada sobre si considera que el juez Peinado está prevaricando, Peña, ha respondido que a ella no le corresponde decirlo, aunque ha apostillado que este caso tiene "una alta notoriedad y sería razonable pedir que existan todas las garantías", ha señalado este lunes en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press.

"También es cierto que el mismo Poder Judicial tiene las herramientas necesarias para controlar o modificar todo lo que haya que hacer, si consideran que alguna de las personas que integran este poder está sobrepasando sus funciones", ha indicado a continuación.

Alerta además de que esta manera de actuar es "peligrosa" y puede afectar a cualquier ciudadano. "Si alguien, sin ninguna base se inventa un bulo, lo publica en un pseudomedio, lo lleva a un juzgado y se lo aceptan", ha indicado a continuación. "Cualquiera puede inventarse algo sobre nosotros, sobre ustedes, y pueden aparecer sentados en el banquillo de un juez sin merecérselo", ha insistido.

Días después de que Gómez acudiese al juzgado y decidiese no responder al interrogatorio del juez que la investiga por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, la portavoz socialista asegura que "en el seno del PSOE" hay una "total indignación" y la sensación de que Gómez está sufriendo "indefensión" en el proceso, según ha indicado en otra entrevista este mismo lunes en Antena 3, recogida por Europa Press.

"Creo que la señora Gómez está viviendo una situación de clara indefensión porque estar en el ojo público con una situación tan desagradable, sin saber de qué se le acusa con claridad, pues es francamente una situación que no se la deseo a nadie", ha reprochado.

Peña sigue criticando la actuación judicial y señala que debería ser "claro, rápido y comprensible" pero a su juicio no está ocurriendo en esta situación. "Me da la sensación de que no nos estamos aclarando muy bien", apunta.