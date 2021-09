El PSOE señala que el gobierno local "admite" que ninguno de sus proyectos tiene "financiación de fondos EDUSI"

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha señalado este miércoles que el gobierno local, formado por PP y Ciudadanos, "admite que ninguno de sus proyectos cuenta con financiación de fondos EDUSI".

"El concejal de Economía, Javier Cuesta, reconoce en comisión que las actuaciones de los nuevos planes para la entrada de la A-66 se asumen con fondos propios porque no tienen el visto bueno para utilizar los fondos europeos", apuntan los socialistas, añadiendo que "de los 10,3 millones de fondos europeos ya han perdido 2,8 y ahora ponen en riesgo el resto".

Así, el portavoz municipal del PSOE, Wenceslao López, ha remarcado que "ninguno de los proyectos que el PP y Ciudadanos están elaborando para reformar la entrada de la A-66 tiene aprobada la financiación de los fondos EDUSI".

"Están tramitando proyectos que dicen forman parte del EDUSI 'Conectando Oviedo 2016' y no tienen aún su aprobación de financiación por la autoridad europea. Por tanto al día de hoy son proyectos, exclusivamente solo municipales y no financiables con fondos europeos. Están ignorando que los proyectos que elaboren deben de ajustarse a la EDUSI aprobada en 2017 para el Ayuntamiento de Oviedo. No puede ser que los capricho de los señores Canteli y Cuesta, nos hagan perder a los ovetenses 10,3 millones de euros", denunció López.

Asimismo, remarca que "hace año y medio el señor Canteli y su equipo anularon los cuatro proyectos tramitados por el anterior gobierno y que formaban parte del plan Conectando Oviedo al que la UE concedió una financiación de 10,3 millones de euros en 2017". "En junio del año pasado, la Junta de Gobierno aprobó una nueva hoja de ruta, pero hasta ahora el PP y Ciudadanos no han tramitado ni logrado el visto bueno para ninguna de sus actuaciones, así que la aplicación de los fondos europeos sigue en el aire y está sin justificar que se ajusten a la EDUSI aprobada en 2017", añadió.

"Se han dedicado a destrozar para luego dar bandazos y cambiar radicalmente el proyecto sin ni siquiera estar seguros de si van a recibir el dinero. Es una gestión temeraria y sin sentido, que pone en riesgo unos fondos muy importantes para Oviedo", advierte López.

Para el PSOE, "cada semana que pasa supone una incertidumbre mayor sobre el futuro de los fondos EDUSI ya que los plazos de ejecución de los proyectos son cada vez más ajustados y las obras tienen que estar ejecutadas y pagadas antes de que finalice 2023".

"Dentro de la desastrosa gestión del PP y Ciudadanos en cuanto a fondos europeos, otra de las negligencias evidentes es que no se ha puesto en marcha ni uno solo de los procesos de participación ciudadana que la UE exige para conceder el dinero", concluye.