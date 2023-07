El PSOE seguirá defendiendo los derechos de las mujeres frente "al retroceso "al blanco y negro"

"Los derechos de las mujeres están en juego, del resultado del 23 de julio dependerá que sigamos avanzando como sociedad o que retrocedamos a tiempos del blanco y negro, cuando la mujer no tenía la libertad y autonomía actuales", ha asegurado la cabeza de lista al Congreso por Huesca, Begoña Nasarre, durante la visita que ha realizado al Bajo Cinca junto a Alfredo Sancho y Gonzalo Palacín integrantes de la candidatura a la Cámara Baja y al Senado, respectivamente.

Y es que, ha asegurado Nasarre, "están en juego avances logrados desde 2018 como la cotización a la Seguridad Social de las empleadas del hogar, la subida del Salario Mínimo, que tiene un impacto muyimportante en el sector femenino, o la reforma laboral entre otras".

Y ha aportado algunos datos: el 80% de las excedencias por cuidado familiar que se solicitan en la provincia son mujeres; más de la mitad de los 7.472 beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital en la provincia, son mujeres; y su pensión media es 300 euros más baja que la de los hombres.

En Chalamera, Alfredo Sancho ha recordado que "el éxodo rural tiene rostro de mujer joven, porque en estos entornos las mujeres sufren más paro, empleos de peor calidad, más segregación horizontal... A pesar de ello, siguen siendo ellas las que dinamizan los pequeños municipios, no solo a través de asociaciones, sino también con proyectos innovadores en la vanguardia de sus sectores".

A juicio de Sancho, "es indispensable abordar las especiales dificultades de las mujeres víctimas de violencia de género en entornos rurales, donde muchas veces está silenciado y la dispersión de recursos hace más difícil que reciban ayuda. No debemos dar ni un paso atrás, no podemos permitir más 'divorcios duros' ni más 'violencia intrafamiliar'. La violencia de género es un problema de país y debemos responder con contundencia, recursos económicos, educativos, materiales y humanos".

"No habrá desarrollo del territorio sin la contribución de las mujeres en todos los ámbitos", ha añadido Gonzalo Palacín. "Debemos asegurar que forman parte activa, pues contribuye a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, algo con lo que el PSOE está comprometido al 100%. Nosotros no eliminamos las consejerías de igualdad, las mantenemos y potenciamos. No es solo cuestión deigualdad y justicia social, es también un necesidad de mantener la vida en todo el territorio, sea rural o urbano".

Ha esgrimido que desde el inicio del gobierno de Pedro Sánchez la brecha salarial se ha reducido más de cinco puntos, las mujeres cuidadoras han recuperado sus cotizaciones a la Seguridad Social, el empleo femenino está en la tasa más baja desde 2019. "Todavía nos queda mucho por avanzar, y eso solo lo garantiza el PSOE".