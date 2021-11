PSOE de Salamanca asegura que son "una estafa" y que "castigan" a la provincia

Los parlamentarios socialistas por Salamanca en las Cortes de Castilla y León han criticado los presupuestos de la Junta para 2021 anunciados por el Ejecutivo, ya que, según sus palabras, son "una estafa" y "castigan" a la provincia.

Sobre estas cuentas, la procuradora Rosa Rubio, junto al resto de parlamentarios salmantinos en la Cortes de Castilla y León, Fernando Pablos, Juan Luis Cepa y Carmen García, ha insistido en que "castigan a Salamanca", a pesar de ser los más altos de los últimos años "gracias a los fondos que llegan de Europa".

A este respecto, ha apuntado que "más de la mitad del dinero que han presupuestado para la provincia, 55 millones de euros, procede de los fondos europeos", pero, "a pesar de esto", "Mañueco castiga a Salamanca" porque es la provincia que "recibe menos inversión", "cuatro millones menos que en el presente año" y es la que "más pierde" también en transferencias de capital, "casi un seis por ciento", ha remachado Rubio.

En esta comparecencia, para hacer una valoración de los presupuestos autonómicos en relación con Salamanca, Rosa Rubio ha ahondado además en que "una cosa es presupuestar y otra muy distinta ejecutar".

Ante ello, ha acusado al presidente, Alfonso Fernández Mañueco, de "no querer saldar la deuda que desde hace años mantiene la Junta con la provincia", ya que, en la última década, "el 23,33 por ciento de lo presupuestado nunca se ha llegado a ejecutar", lo que supone que un total de 163 millones de euros "no se invirtieron en la provincia". "De cada cien euros presupuestados más de 23 no se ejecutaron, convirtiéndose en promesas incumplidas y necesidades nunca cubiertas", ha continuado.

Si no hubiera sido por los fondos europeos, ha añadido la procuradora salmantina, "esos mismos que ha conseguido el Gobierno de España y de Pedro Sánchez pese a la obstrucción del PP y de Pablo Casado", "la Junta y el señor Mañueco hubieran castigado a Salamanca aún más".

En esta misma línea se ha mostrado Juan Luis Cepa, quien también ha criticado el "recorte" inversor de la Junta para Salamanca, en este caso en materia de agricultura y ganadería, con una disminución de más de tres millones de euros con respecto al ejercicio anterior, según sus palabras, un recorte "superior" al de otros campos y materias porque "aquí no hay fondos europeos", ha dicho, "y peor que este gran recorte es aún que lo que hay y han presupuestado es para rematar lo que ya se estaba haciendo sin que haya ningún proyecto nuevo para el 2022", ha reseñado.

Por su parte, Carmen García ha incidido en la "poca inversión, recortes, y ningún proyecto nuevo para Salamanca", y ha añadido que "lo que llega a la provincia en su mayoría viene de fondos europeos", en referencia a sectores como el de la cultura, el patrimonio o el turismo, tras poner como ejemplo los "míseros 60.000 euros a Siega Verde" que "han impedido" que se pueda convertir en "un importante atractivo tal y como se viene demandando desde hace tiempo", o "las escasas inversiones" para recuperar Bienes de Interés Cultural.

Lo mismo ocurre, según ha apostillado, en competencias autonómicas de fomento, vivienda o familia "donde lo poco que financia la Junta en los escasos proyectos para la provincia viene del Gobierno de España y de fondos europeos".

EDUCACIÓN

Sobre estos presupuestos, el procurador Fernando Pablos ha asegurado que "van a ser enmendados por el PSOE". "Son nefastos y los socialistas no vamos a quedarnos de brazos cruzados" ha advertido, antes de hacer balance en las áreas de educación y sanidad.

En educación, ha reiterado Pablos, de los 17 millones que se destinan a Salamanca, "más de diez son también de fondos europeos", que se van a destinar, según ha apuntado, a la digitalización y ampliación de la escolarización infantil de cero a tres años.

El resto, de lo que aporta la Junta, "solo va a cuatro inversiones que tienen nombre y apellidos pero que son carencias que llevan años sin satisfacer", ha indicado, pues las cuatro inversiones "estaban ya en el Presupuesto del 2021" y lo único que han hecho desde el Ejecutivo es "dilatar su financiación un años más". "Esto es una auténtica estafa", ha manifestado Fernando Pablos.

En sanidad, prevén fecha de finalización del hospital en 2023, ha apuntado, además de reseñar: "Ojalá tras tantos años de retraso". "Aunque esto tampoco es creíble visto el caótico traslado que se está haciendo y lo que falta según consta en el proyecto", ha añadido en una intervención donde ha reseñado que no aparece "ninguna inversión con nombre y apellidos" para el hospital de Béjar, "a pesar de las necesidades que tienen".

En este sentido, ha recordado, se recuperan dos centros de salud para la capital que "ya estaban presupuestados en el año 2011", en los barrios del Zurguén y de Prosperidad, pero con cantidades "ínfimas".