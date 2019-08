El PSOE de La Rioja se niega a hablar sobre su reunión con Podemos: "Cuanto más se hable, peor"

La candidata socialista a la Presidencia del Gobierno de La Rioja Concha Andreu ha abandonado, a las 13:30 horas de hoy, el Parlamento tras una mañana de reunión con Podemos rehusando hacer declaraciones "de nada de dentro". "Cuanto más hable peor, así que vamos a no decir nada", ha afirmado.

A las 5:30 de la tarde continuarán unas negociaciones que comenzaban a las 9:30. Poco antes de esa hora han llegado al Parlamento de La Rioja Andreu, el secretario general del PSOE, Francisco Ocón, y los diputados socialistas Nuria del Río y Raúl Díaz; los mismos que, desde un inicio, han llevado las negociaciones.

Después, llegaba la diputada regional de Podemos Raquel Romero junto a Nazaret Martín y Mario Herrera, también sin cambios en el equipo negociador. Herrera es uno de los negociadores de Castilla La Mancha a los que Podemos La Rioja pidió ayuda.

Ya se había advertido a los medios de comunicación de que no iba a haber declaraciones hasta llegar a un acuerdo que, el pasado mes de julio, no fue posible y acabó con dos plenos en los que Andreu no logró ser investida, a pesar de tener el voto de Izquierda Unida, por no haber alcanzado un acuerdo con Podemos. IU y Podemos se habían presentado juntos a las elecciones, pero la coalición se rompió en las negociaciones con el PSOE.

A las 13:30 horas, Andreu insistía a los periodistas que, durante toda la mañana, han hecho guardia a esperar si había, por fin, acuerdo: "Hemos quedado en que no vamos a hacer declaraciones de nada de dentro, a las 5:30 seguimos".

"Sigue el buen ánimo", añadía. Pocos minutos después, salía la diputada de Podemos Raquel Romero. "Seguimos hablando esta tarde y los próximos días, pero no vamos a hacer declaraciones", declaraba. ¿De qué han hablado? "De muchas cosas", ha contestado, pero no ha desvelado más.

El día había comenzado, a las 9:30, con una foto de familia para los medios de comunicación, sonrientes, y, dos horas después, bajaban por separado a tomar café. "En quince minutos volvemos", afirmaba del Río a los periodistas. Al final, fueron más de veinte para el PSOE y media hora para Podemos.

A la vuelta del café, Ocón sonreía a la entereza de los medios a montar guardia en las puertas del Parlamento y les invitaba a irse a tomar un café, porque, le acompañaba del Río: "Tenemos para largo". "Van a ser días", decía Ocón.

Después, llegaba Romero y también recibía el asalto de la prensa. Pero sin declaraciones. No obstante, a la insistencia acerca de cómo iban el ánimo y el ambiente declaraba que "muy bien".

ÚNICA COMUNIDAD SIN GOBIERNO

La Rioja es, en estos momentos, la única comunidad que no ha cerrado un gobierno autonómico, después de dos intentos de investidura fallida de Concha Andreu.

Las elecciones del 26 de mayo dieron quince diputados al PSOE, doce al PP, cuatro a Ciudadanos y dos a la coalición Unidas Podemos-Izquierda Unida-Equo. Esa noche, todo parecía apuntar a que la izquierda se haría con una comunidad autónoma que había estado gobernada por el PP los últimos 24 años.

El día en el que se constituyó el Parlamento (20 de junio) parecía que Unidas Podemos y PSOE podían alcanzar un acuerdo para que la socialista Concha Andreu fuese presidenta.

Sin embargo, Unidas Podemos se fracturó. Henar Moreno (IU) aceptó apoyar a la aspirante socialista a cambio de un acuerdo programático, sin entrar en el Ejecutivo regional. Raquel Romero (Podemos), por su parte, exigió que la formación morada participase en el Consejo de Gobierno.

Tras dos intentos fallidos de investidura, el 16 y 18 de julio, por el voto en contra de Romero, intercalados con reuniones hasta el último momento, Andreu emplazó a retomar las negociaciones en el mes de agosto, algo que se ha evidenciado está misma mañana.

El Reglamento del Parlamento concede un periodo de dos meses desde el primero intento para reunir los apoyos necesarios. Si no se logran, el Reglamento ordena la disolución del Parlamento y la convocatoria de nuevas elecciones.