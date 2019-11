El PSOE retoma los contactos para investir a Sánchez con ERC y Teruel Existe

La dirección del grupo parlamentario del PSOE retoma este jueves los contactos con otras formaciones en busca de apoyos para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez y el gobierno de coalición con Podemos y lo hará con una reunión con ERC, que exige una mesa de negociación para abstenerse, a la que seguirá un encuentro por la tarde con Teruel Existe.

La reunión con ERC, según han confirmado fuentes de ambos partidos, tendrá lugar a lo largo de la mañana, aunque no han dado más detalles sobre el lugar ni la hora, mientras que el encuentro con los representantes de Teruel Existe se producirá a las 18:30 de esta tarde.

El PSOE intentará un acercamiento en esa reunión de la portavoz socialista, Adriana Lastra, con el de Esquerra, Gabriel Rufián, aunque desde ERC el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ya ha advertido de que su partido está instalado por ahora en el no a la investidura y no piensan plantearse la abstención hasta que no se abra una mesa de negociación sobre Cataluña.

El preacuerdo alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos para un gobierno de coalición suma 155 diputados (120 escaños socialistas, 26 de Unidas Podemos, 7 de En Comú Podem y los dos de la confluencia gallega).

Los socialistas necesitan al menos la abstención de los independentistas y el apoyo de los diputados de partidos pequeños, como la agrupación Teruel Existe, que ha entrado por primera vez con un diputado, Tomás Guitarte, quien en una entrevista con la Agencia EFE destacaba su compromiso con la gobernabilidad.

"Nos comprometimos a asegurar la gobernabilidad, porque durante el proceso anterior nos quejábamos de que se estaba perdiendo tiempo en negociaciones por intereses partidistas, mientras la vida real seguía. Políticamente nos dará igual uno que otro. Aparte de la gobernabilidad, que haya un compromiso por empezar a cumplir las promesas y proyectos que hay atascados con la provincia", aseguró.

En un comunicado, Teruel Existe afirma este jueves que cualquier tipo de acuerdo “no se hará con un cheque en blanco ni permanente”, sino que pondrán sobre la mesa el programa con el que la agrupación de electores ha concurrido a los comicios y les ha convertido “en la fuerza más votada de la provincia”, con un diputado y dos senadores.

También quieren conocer “de primera mano” el “compromiso real” del punto ocho del preacuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, ‘Revertir la despoblación: apoyo decidido a la llamada España vaciada ‘, y si va a incluir un Pacto de Estado por la repoblación y la vertebración territorial con un “mecanismo de financiación claro”.