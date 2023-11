El PSOE responsabiliza al gobierno local (PP-Jaén Merece Más) del "retroceso en gestión deportiva" en la ciudad

El viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Jaén, Carlos Alberca, ha responsabilizado al gobierno local (PP-Jaén Merece Más) del "retroceso en la gestión deportiva del Ayuntamiento de Jaén". "No podíamos imaginar que en cuatro meses se pierdan cuatro años de gestión ordenada de la práctica deportiva y de las instalaciones", ha dicho Alberca.

El concejal ha señalado que en el último consejo rector se pusieron de manifiesto un sinnúmero de deficiencias y carencias en la gestión del Patronato. "Estamos preocupados por la rápida degeneración del deporte en Jaén, por el tratamiento a los clubes y a los usuarios, a los escolares de las campañas deportivas, por las dificultades del pago a pequeños proveedores y por el mal estado y limitaciones en el uso de instalaciones deportivas", ha dicho Alberca.

El edil socialista ha hecho un llamamiento a los usuarios, clubes y deportistas en general de la ciudad para que reclamen al alcalde, Agustín González (PP), que "no se pierdan prestaciones consolidadas en el anterior mandato".

Alberca ha explicado que como muestra más simbólica de esta situación es que el estadio municipal de La Victoria "comienza a tener problemas para el suministro eléctrico, lo que puede abocar a volver al uso de generadores al no tener corriente eléctrica", algo que se suma al "deficiente mantenimiento de un equipamiento en el que se invirtieron en el mandato de Julio Millán más de tres millones de euros".

También ha aludido al cierre de la piscina cubierta de Las Fuentezuelas los sábados y la retirada de la limpieza de algunas instalaciones deportivas llevando incluso a apercibimientos a clubes por el estado de algunos equipamientos municipales. "Este es el caso del pabellón 6 de La Salobreja con redes de porterías rotas y sin líneas de juego o el suelo engrasado y sin limpiar después de partidos de balonmano en otras pistas", ha enumerado Alberca.

A ello le ha unido el cierre "por insalubridad" de las duchas del polideportivo Carlos Martínez del Bulevar, las de la piscina cubierta de Fuentezuelas y el Fernando Arévalo.

Alberca ha detallado que en días pasados un club de Almería trasladó una queja por el retraso en la apertura del campo de Las Lagunillas, de tal manera que no se abrió hasta las 17,15, cuando el partido comenzaba a las 16,30 horas.

El concejal socialista ha hecho además una referencia a la situación de la práctica deportiva que brinda el Ayuntamiento de Jaén. "Los clubes ya no reciben apoyo del Ayuntamiento para sus escuelas deportivas, y eso que suplen carencias en la oferta municipal, también se ha reducido el tiempo a clubes de 90 a 75 minutos en el uso de instalaciones, de tal manera que hay equipos con dificultades para completar entrenamientos y partidos", ha relatado el edil socialista.

Junto a ello, ha aludido a que hay cursos del Patronato con hasta 100 usuarios en lista de espera cuando en años anteriores "estas cifras eran impensables". "Mientras tanto, en otros cursos como el de natación para bebés un monitor se enfrenta a 24 niños con 24 padres en una piscina una hora, cuando el cupo para que se preste con calidad es de 12", ha relatado Alberca. Además, "tampoco hay sitio para que el equipo B del Jaén Fútbol Sala Paraíso Interior pueda entrenar en instalaciones municipales."

Asimismo, ha aludido a "la reducción en un 60 por ciento de alumnado de quinto y sexto curso de Primaria de los colegios de la ciudad que participan en la campaña de natación escolar", a lo que se suma la supresión de la ayuda para el autobús que llevaba al alumnado a las piscinas municipales, con lo que "muchos centros no pueden asumir por su cuenta esta campaña y se ha perdido una iniciativa brillante y que hacía universal el deporte a todos los niños y niñas independientemente de su situación familiar".

Tampoco, según el concejal del PSOE, se paga a pequeños proveedores y "no se ha puesto en marcha ningún mecanismo para apoyar al Real Jaén en una temporada clave para el ascenso".

"Usarán la coartada de que es un problema económico, pero todo no se justifica con que no hay dinero, es dejadez. Nosotros encontramos en 2019 el Patronato con 3,1 millones de deuda y lo dejamos en 414.000 y 700.000 de liquidez en cuentas, y sacamos adelante un gran trabajo, con 4,8 millones de inversión en mejora de instalaciones que el alcalde no puede echar a perder", ha concluido el edil socialista.