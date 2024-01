El PSOE responde al PP que está más centrado en ver lo que hacen otras regiones "que en ver lo que se hace en C-LM"

La presidenta de la Ejecutiva provincial del PSOE de Toledo, Tita García Élez, ha respondido este martes a las declaraciones de la viceportavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, afirmando que "el Partido Popular está más centrado en ver lo que hacen otros compañeros suyos otras regiones y no en ver lo que se hace en Castilla-La Mancha".

Durante una rueda de prensa concedida en la sede regional de su partido, García Élez ha contestado al planteamiento de la viceportavoz adjunta del PP ante sus declaraciones de que la región está "perdiendo oportunidades", declarando que "si no tienen alternativa o no tienen propuestas cuando están en la oposición, como es el ejemplo, lo que solo le pedimos es que no enrede, que no enrede en el sentido de no poner palos a las ruedas".

García Élez ha interpelado, refiriéndose "no solo a la viceportavoz adjunta, sino a su presidente, el señor Paco Núñez", afirmando que "lo que tiene que hacer es estar centrado en Castilla-La Mancha, apostar por Castilla-La Mancha, proponer para Castilla-La Mancha".

"Yo creo que tiene un complejo con el resto de comunidades gobernadas por el Partido Popular", ha afirmado la secretaria provincial del PSOE, haciendo referencia a las aspiraciones presidenciales de Núñez en Castilla-La Mancha. "Se le olvida una cosa, que es que los ciudadanos no le han pedido que sea", ha añadido.

Además, ha cuestionado si en los encuentros entre líderes autonómicos del Partido Popular, Paco Núñez propone evaluar las medidas aplicadas en Castilla-La Mancha, sosteniendo que "algunos de sus compañeros seguro que las aplaudirían y algunos de ellos incluso las pondrían en sus propias comunidades".

VALORACIÓN DEL VIAJE A CHINA

García Élez ha elogiado el desarrollo del viaje de la delegación de Castilla-La Mancha encabezada por el presidente autonómico, Emiliano García-Page, a China, destacando su "buen desarrollo" para obtener "la atracción de inversiones" de China a Castilla-La Mancha.

"Lo que buscamos es que esos emplazamientos que por parte de China se están buscando en el resto del mundo vengan aquí, vengan a Castilla-La Mancha. Ese es el objetivo fundamental", ha afirmado. "A nadie le quepa la menor duda de que el presidente Page no va a dejar escapar ni una sola oportunidad que aparezca en China", ha añadido.

En la misma línea, ha reiterado las críticas del PSOE a las declaraciones Paco Núñez, afirmando que "critica aquellas misiones que van a generar esas futuras inversiones". "La crítica por la crítica no está bien valorada por los ciudadanos", ha añadido.

Por otra parte, García Élez ha celebrado el carpetazo definitivo al proyecto de Almacén Temporal Centralizado (ATC) en el municipio de Villar de Cañas (Cuenca). "Yo creo que ningún partido que haya gobernado o que quiera gobernar en este caso una región pueda pretender como crecimiento, como asentar territorio, un basurero nuclear", ha planteado en este sentido.

Por último, ha valorado el proyecto anunciado del desarrollo del Aeródromo de Casarrubios del Monte (Toledo), afirmando que para el PSOE provincial es "bienvenido", ya que constituiría "el segundo aeropuerto de la Comunidad de Madrid y en este caso el primero que afectaría a Castilla-La Mancha en el eje de la A-5".