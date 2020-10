PSOE reprocha al PP que vete una declaración contra el revisionismo histórico

El PSOE no ha logrado el respaldo unánime del Senado para aprobar una declaración institucional en defensa de la democracia y contra el revisionismo histórico y atribuye la negativa del PP a suscribirla como prueba de que este partido "se ha lanzado a los brazos de la ultraderecha".

En estos términos ha lamentado el portavoz del grupo socialista, Ander Gil, que el grupo popular no se haya sumado a su iniciativa, como tampoco lo han hecho los senadores de Vox, lo que ha hecho inviable la ratificación por el pleno de la Cámara Alta de la declaración al faltar la preceptiva unanimidad.

El senador socialista ha anunciado a través de un comunicado que su grupo tramitará el mismo texto como moción, lo que sí permitirá su discusión en el pleno para su aprobación por mayoría, ya sin necesidad de la unanimidad que exige una declaración institucional.

Los socialistas habían optado por impulsarla a raíz de la retirada del callejero de Madrid, a instancias de Vox y con el apoyo de PP y Cs, de dos calles dedicadas a los históricos dirigentes socialistas Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto, en lo que ven una prueba de "revisionismo histórico inaceptable".

Tras constatar que no será posible aprobarla, Ander Gil apunta que el PP ha demostrado que está "completamente dominado por la ultraderecha" y advierte que "ha cometido un error político grave" al dar "la espalda" a un documento que defiende "los valores de la democracia en su conjunto" y "no de una ideología o partido en concreto".

"Al dar la espalda a esta declaración institucional, el PP ha dado la espalda a la defensa de la democracia y se ha lanzado a los brazos de la ultraderecha y de su revisionismo de la historia", remarca el portavoz socialista.

Y todo ello porque, explica, su propuesta para reconocer "la memoria y el sentimiento democráticos como patrimonio común de todos los partidos políticos" apuesta por recordar a todos los que defendieron la democracia de quienes "se oponían a su consolidación".

Gil hace además hincapié en que la memoria democrática "es un patrimonio de todos los demócratas que está siendo atacado por la agenda marcada por la ultraderecha y por el seguidismo del PP".

Y muestra su preocupación porque se rechace un texto donde se dice: "No admitimos otra fuente de legitimidad política que no sea la democrática. La obligación de los demócratas es no poner en juicio permanentemente los resultados de los proceso democráticos". EFE