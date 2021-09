El PSOE reprocha al PP su inmovilismo a la hora de negociar la renovación del CGPJ

El dirigente del PSOE y portavoz adjunto en el Congreso, Felipe Sicilia, ha reprochado este viernes al líder del PP, Pablo Casado, que hace "unos meses" sí se sentó a negociar con el Gobierno la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con la fórmula vigente que ahora exige cambiar como condición para llegar a un acuerdo.

Es más, Sicilia ha recordado, en una comparecencia sin preguntas, que si finalmente no se llegó a un acuerdo entonces fue porque el PP vetó a uno de los vocales propuestos por el Ejecutivo --se trataba del juez de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, uno de los autores de la sentencia del caso Gürtel que motivó la moción de censura contra Mariano Rajoy que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa--.

"Estuvo negociando bajo esa fórmula a los miembros del CGPJ hace unos meses, y no llegó a un acuerdo porque vetó el nombre de uno de los magistrados. Si no hubiese vetado el nombre, habría una renovación bajo la fórmula de la que ahora no quiere saber nada", ha denunciado.

Sicilia también ha criticado que la primera "excusa" del PP fue que "le molestaba" el ahora exvicepresidente segundo Pablo Iglesias. "Ya no está, y sigue bloqueando 1.000 días el CGPJ", ha enfatizado. "Lo único que escuchamos son excusas", ha lamentado.

Con todo, ha afirmado que la fórmula de elección del CGPJ que el PP exige ahora cambiar --para que una parte de los vocales sean elegidos por los jueces y no por el parlamento-- lleva usándose "durante 35 años" y "al PP no le ha supuesto ningún problema". Además, ha defendido que "es legal y constitucional".

"El PP empieza el curso en el 'no'"

"El PP empieza el curso diciendo que no. No a la subida del salario mínimo, no al acuerdo de pensiones. Frente al 'no' de Casado", ha señalado también el dirigente socialista, quien ha aprovechado su comparecencia para lamentar asimismo la actitud de Casado ante el "éxito" de la vacunación, tras alcanzar el hito del 70% de personas vacunadas contra la covid-19 con la pauta completa.

"Es un éxito de todos, menos de aquel señor Casado que con sus malos augurios ya nos decía que no alcanzaríamos el objetivo", ha apostillado, tras reivindicar que la vacunación es sí es un éxito del Gobierno de España, así como de las Comunidades, del Sistema Nacional de Salud, los sanitarios y los ciudadanos.

Por todo ello, Sicilia ha augurado que, con esa actitud, "Casado no seguirá mucho más tiempo al frente del PP". "El PP no va a consentir ni un minuto más a un líder del PP que está convirtiendo el PP en un partido antisistema que lo único que hace es bloquear y confrontar", ha vaticinado.