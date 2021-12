El PSOE reivindica el liderazgo de Pedro Sánchez en la reforma laboral

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Héctor Gómez, ha destacado la satisfacción de su grupo parlamentario tras el acuerdo en la reforma laboral que han negociado el Gobierno y los agentes sociales y ha señalado que el éxito se debe al liderazgo ejercido en este asunto por parte del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Gómez ha reconocido también la labor de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, aunque ha recordado que "ha sido un trabajo trasversal que abarca la acción de diferentes ministerios y que ha estado liderado por el presidente del Gobierno".

También ha señalado que Sánchez ha estado "firmemente comprometido con un nuevo marco de relaciones laborales" desde que llegó a la Presidencia en 2018 y ha señalado que es importante acabar con "dos puntos negros" en el ámbito del mercado laboral que son, a su juicio, la "temporalidad" y la "precariedad".

En este contexto, ha criticado la posición del PP que "dice a todo que no" y no "entiende que nuestro país tiene que modernizarse", a lo que ha añadido que los 'populares' no ofrecen ningún tipo de oportunidad de diálogo. "Estar en al oposición no es sólo criticar al Gobierno", ha dicho.

MASCARILLA OBLIGATORIA

En cuanto a volver a hacer obligatorio el uso de la mascarilla en exteriores, Gómez ha señalado que lo han hecho "pensando en el bienestar de la ciudadanía" y que es una medida eficaz avalada, ha recalcado, por estudios científicos y que se está aplicando en otros países como Italia.

Además, el portavoz parlamentario ha recordado que esta medida va acompañada de otras como la vacunación de los niños de 5 a 11 años o el refuerzo de la Atención Primaria a través de la inyección de fondos a las CCAA.

También ha recalcado que no es necesaria una ley de pandemias, como exige el PP. "Tenemos un cuerpo jurídico suficiente", ha subrayado, al tiempo que ha asegurado que la unificación de criterios no tiene sentido porque cada autonomía tiene una situación particular.