PSOE y Cs registran una moción de censura en Murcia para sacar del gobierno a López Miras

Entre otras razones, justifican la moción por la polémica sobre las vacunas y la situación en el Ayuntamiento de Murcia

El PSOE y Cs han presentado en el registro de la Asamblea Regional una moción de censura que desbancaría al PP del gobierno autonómico.

PSOE y Ciudadanos suman 23 escaños, por lo que tienen mayoría absoluta para sacarla adelante y supondría el fin del Gobierno del Partido Popular tras 26 años al frente de la Comunidad Autónoma.

La coordinadora autonómica de Ciudadanos, Ana Martínez Vidal, ha aceptado la candidatura a la Presidencia del Gobierno de la Región de Murcia en un texto remitido a la Mesa de la Asamblea Regional al que ha tenido acceso Europa Press.

La hasta ahora consejera de Empresa, Industria y Portavocía del Ejecutivo autonómico lo hace saber así en un texto al amparo de lo establecido en el artículo 165.2 del reglamento de la Cámara. Se desactiva por lo tanto la posibilidad de un adelanto electoral.

En declaraciones a los medios, el diputado del PSOE en la Asamblea, Francisco Lucas, ha destacado que el texto está respaldado por 23 firmas, lo que significa "mayoría absoluta".

TEXTO DE LA MOCIÓN

La moción, bajo un epígrafe titulado 'Confianza en las instituciones, ejemplaridad', esgrime que la definición de corrupción "es muy sencilla: el abuso de un poder público para beneficio privado" y añade que, si uno está abusando del poder público para obtener un beneficio privado, que no tiene por qué ser económico, es corrupción".

"Y el incumplimiento del orden de prelación constituye un abuso de poder", señala la moción. "Llevamos desde Ciudadanos, también desde los partidos de la oposición, pidiendo el listado de altos cargos vacunados irregularmente demasiado tiempo ya", según el texto, que recuerda que esta petición se elevó, incluso, a la Asamblea Regional.

Precisamente, en el parlamento autonómico se impulsó y constituyó una comisión de investigación. "Por primera vez en la historia, en un ejercicio de extrema transparencia, un socio de gobierno promovió una comisión del propio Ejecutivo", reza el texto de la moción.

Asimismo, el texto destaca que la "realidad mediática" está "superando el avance de la Comisión de Investigación", y "casi diariamente estamos conociendo irregularidades". Se trata, añade, de "políticos que se cuelan, descontrol en el proceso de vacunación, concejales que se vacunan (y vacunan)", de forma que "la vacunación irregular no parece tener fin".

Para "colmo", la moción señala que la Fiscalía ha encargado recientemente a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que compruebe las adjudicaciones de cuatro concejalías del Ayuntamiento de Murcia desde 2015 para comprobar si ha habido fraccionamiento de proyectos o han sido otorgados a dedo".

"Y nuestro socio de gobierno, regional y municipal, responde acusando, denunciando y espiando al denunciante. Entenderán ustedes que la confianza se ha roto", señala Ciudadanos en el texto de la moción.

"Difícilmente puedan recordar un momento en nuestra historia regional en el que hayamos sido objeto del foco mediático por tan vergonzante mérito: ser los campeones en colarnos los altos cargos antes que los grandes dependientes, y denunciar a un concejal por denunciar presunta corrupción de su propio ayuntamiento. Portadas de periódicos, filtraciones, sospechas... no se podía esperar más, ni menos", explica.

En la moción, los firmantes aseveran que el PP ha provocado, durante 26 años de gobierno, que la Región de Murcia "esté a la cola de los indicadores de riesgo extremo de pobreza y de exclusión social". A su juicio, la ciudadanía de la Región "ya votó por un cambio de modelo, un cambio de hacer política obsoleta, que tiene que hacerse realidad en nuestra comunidad".

Así, destacan que "se inicia el proceso para llevar a cabo un proyecto de Región más justa, solidaria e igual. Un proyecto de Región en el que nadie se quede atrás", destaca.

"El Partido Popular no ha soportado la prueba de vivir en coalición; no cumplen los mandatos de un Pleno cuando le instan a cesar a un concejal por colarse en la vacunación; no dan cumplimiento, a pesar de contar con Fondos Extraordinarios COVID, al mandato de la Asamblea de volver a la presencialidad escolar...", esgrime la moción.

Así, el texto remarca que quienes están al frente de instituciones públicas no pueden exigirse "menos que una radical ética pública". Todo ello, añade, "sin ceder ni un ápice", y los firmantes creen que la Región no está siendo noticia a nivel nacional "precisamente por ello".

"PSOE y Ciudadanos firman un compromiso para la limpieza de las instituciones en la Región de Murcia", así como "por la transparencia y estabilidad, con un gobierno de coalición que trabaje por y para las personas, que tienen que ser la prioridad de cualquier Ejecutivo, por encima de cualquier otro interés", subraya el texto.

"La Región de Murcia necesita un gobierno regenerador, defensor de la ética pública, de la transparencia, que sea capaz de generar una esperanza en la ciudadanía, en nuestro futuro como Región, y que supere tiempos anteriores en los que el descrédito, la corrupción y la vergüenza han sido el triste legado que el PP ha dejado", concluye la moción, que estima que "es el momento de comenzar una nueva época en la Región impulsada por PSOE y Ciudadanos".