El PSOE registra la petición de una Junta de Portavoces urgente para debatir medidas en una CCAA "secuestrada"

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado este martes la petición de una reunión urgente de la Junta de Portavoces para, más allá de fijar la fecha del debate de investidura del presidente de la Junta, "si es que realmente está negociada y cerrada", ha ironizado, poder debatir y proponer las medidas y las soluciones que necesita Castilla y León a la que ve "paralizada y secuestrada".

"El PSOE no está dispuesto a que esto siga sucediendo", ha advertido en concreto el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista quien, tras asegurar que no van a permanecer "de brazos cruzados", ha recordado al presidente de las Cortes, Carlos Pollán, de Vox, que su obligación ahora es convocar la Junta de Portavoces que han reclamado los socialistas en aplicación del artículo 37 del Reglamento con la firma de más del quinto de los procuradores del Parlamento.

"Cuando digo de forma inmediata digo de forma inmediata. Mañana mismo, hoy mismo", ha sentenciado Tudanca desde el convencimiento de que Castilla y León "no puede permitirse no aprobar ninguna medida" ante la nueva crisis que ha provocado la invasión de Rusia en Ucrania, máxime, ha recordado, cuando otras comunidades autónomas, como Asturias o Baleares, sí están trabajando en beneficio de sus ciudadanos. "Castilla y León no hace nada (...) sólo facilitar la entrada a la extrema derecha", ha reprochado.

Tudanca ha recordado a modo de ejemplo que hace días que propuso un 'plan anticrisis' para Castilla y León que, sin embargo, sigue sin respuesta como consecuencia de la situación de un Parlamento "paralizado" en el que se está "silenciando" la voz de los castellanos y leoneses, para apuntar "sospechosamente a la poca consideración por la Democracia".

El socialista ha vuelto a corresponsabilizar a PP y a Vox "al mismo nivel" de la parálisis que sufre Castilla y León ya que, según ha afeado, los dos nuevos socios de gobierno sólo están ocupados en el reparto de sillones y de consejerías "por puro interés partidista" y mientras reciben órdenes de Madrid ya que, en su opinión, han convertido a la Comunidad "en un protectorado de Feijóo y de Abascal".

Tudanca ha augurado además que PP y Vox están inmersos ya en una nueva "guerra interna", como ocurrió en su día con PP y Ciudadanos, a la que se ha referido además como una "plena guerra civil" para admitir que no sabe si es una comparación muy afortunada ante el partido que va a entrar en el Gobierno de Castilla y León, en alusión a Vox.

Preguntado sobre si se ha vuelto a plantear la abstención en el debate de investidura de Fernández Mañueco como presidente de la Junta, Tudanca ha sido tajante al aclarar que el PSOE no ha cambiado de opinión por lo que sigue "en su responsabilidad con Castilla y León y con las instituciones democráticas de este país".

"¿Después de que ha pasado por la humillación y capitulaciones firmadas con la extrema derecha y entregado la Presidencia de la Cámara ustedes creen que tienen alguna intención de no pactar con la extrema derecha?", ha preguntado en tono irónico Luis Tudanca que ha recordado que PP y Vox han planteado a Castilla y León como "experimento" y como una "prueba piloto" para pactar a nivel nacional.

En este sentido, el portavoz del Grupo Socialista ha ratificado que están dispuestos siempre a poner un cordón sanitario a la extrema derecha y ha apelado al "PP de antaño" en el que había "suficiente gente moderada y centrada" para que advierta a Fernández Mañueco y a Feijóo del "gravísimo error" que va a suponer, a su juicio, dar entrada a Vox en un Ejecutivo autonómico.

"La hay, sólo falta se atrevan a levantar la voz e impidan seguir cometiendo más locuras porque será bueno para Castilla y León y para España", ha concluido Tudanca en su reflexión para reconocer a renglón seguido que no tiene "ninguna esperanza" de que eso ocurra.