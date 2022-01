El PSOE regional pregunta "¿qué le pasa a Díaz Ayuso con Extremadura? y lamenta sus "ataques" sobre los fondos europeos

La portavoz del PSOE de Extremadura, Soraya Vega, ha lamentado los "ataques" que la región está recibiendo del PP a cuenta del reparto de fondos europeos, tras lo que se ha preguntado "¿qué le pasa a Isabel Díaz Ayuso con Extremadura?".

De esta forma se ha pronunciado Soraya Vega, en rueda de prensa este lunes en Mérida, tras el anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid de llevar a los tribunales el reparto de 9 millones de euros de fondos europeos para promoción de empleo, a cuatro comunidades que son Extremadura, Comunidad Valenciana, País Vasco y Navarra.

En su intervención, Soraya Vega ha valorado que el Gobierno central "ha reconocido el trabajo de la Junta de Extremadura con respecto a proyectos innovadores", como son dos proyectos piloto que se destinan a trabajar en el empleo joven, un reconocimiento que "se traduce en la transferencia de fondos" que suman dos millones de euros.

En ese sentido, la portavoz del PSOE extremeño ha explicado que el SEPE "ha priorizado y ha puntuado más favorablemente aquellos proyectos que introducían características innovadoras para poder poner proyectos piloto de manera que pudieran replicarse en el futuro, en el conjunto del país", ha dicho.

En total, Vega ha resaltado que se han destinado 9 millones de euros a la Comunidad Valenciana, País Vasco, Navarra y Extremadura, tras lo que ha lamentado que ante esta "cuestión de gestión", el PP quiera "llevar a los tribunales al Gobierno de España".

Ante esta situación, la portavoz socialista ha preguntado "¿qué le pasa a Isabel Díaz Ayuso con Extremadura?", ya que la presidenta madrileña se está pronunciado "de manera muy insistente" en este sentido, por lo que ha planteado "¿qué problema tiene el PP con Extremadura?", ante lo que ha mostrado su interés en conocer qué opina el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, "con respecto a lo que sus compañeros vienen manifestando en los últimos días, en contra claramente de los intereses" de la región.

Vega ha lamentado que el PP está haciendo "electoralismo del peor con los fondos europeos", una herramienta que están utilizando "para enfrentar a los territorios en un ejercicio de irresponsabilidad impropio de un partido que se dice a si de Gobierno".

"Me gustaría saber qué opina Monago", ha insistido la portavoz del PSOE extremeño, quien además ha apelado a su "condición de expresidente de la Junta de Extremadura para que ayude a revertir esta situación", y que Extremadura "no sufra los ataques del PP".

Y es que, a juicio de Soraya Vega, "no se entendería que el señor Monago le hiciera el juego al señor Casado y a la señora Ayuso en contra de los intereses de Extremadura", ha señalado la portavoz socialista, quien ha planteado que "ahora que están llegando los fondos, ¿qué es lo que quiere el PP para Extremadura?".

En ese sentido, la portavoz socialista se ha dirigido al presidente del PP, Pablo Casado, para decirle que "no se preocupe con respecto a la gestión de los fondos", ya que está "un tanto intranquilo", ya que según ha reafirmado, "no hay ni va a haber corrupción en la gestión de los fondos europeos", ya que "no es el PP quien afortunadamente, los está gestionando".

Finalmente, la portavoz socialista ha concluido asegurando que "no se crea la oposición que todos somos de su condición", tras lo que ha señalado que mientras el PP de Extremadura "utiliza la técnica del avestruz", la Junta de Extremadura está "cumpliendo con sus compromisos".