PSOE recuerda la "traición" del PP a C-LM con el agua y pide a Núñez que no se repita con la financiación autonómica

La diputada del Grupo Socialista en las Cortes regionales Diana López ha recordado la "traición" del PP de Castilla-La Mancha a la región en materia de agua, al apoyar una postura común y luego abandonarla, y por ello ha pedido al presidente regional de los 'populares', Paco Nuñez, que no repita este episodio con el debate de la financiación autonómica.

"Hemos vuelto a escuchar al señor Núñez hablando de la defensa de los intereses de Castilla-La Mancha y lo que le pedimos, una vez más, es que lo que dice lo demuestre con hechos", ha reclamado López, en alusión a la conversación telefónica que tuvo este viernes con al presidente regional, Emiliano García-Page, para trasladarle el respaldo y apoyo del PP regional a la hora de conseguir la financiación necesaria para la Comunidad Autónoma.

"Ya conocemos lo que hizo el PP de Castilla-La Mancha, el señor Núñez, con el tema del agua, hablaba de la defensa de los intereses en política de agua de Castilla-La Mancha en esa Mesa Regional del Agua, pero luego callaba ante Casado y ante García Egea, que lo único que querían era perjudicar a nuestra tierra", ha insistido López, según ha informado en nota de prensa el partido.

Por este motivo, ha incidido en que lo que tiene que hacer el presidente del PP regional, al que no obstante valora su intención, es demostrarla "con hechos" y que "no venga a decirle a Page lo que dice Page, que le diga en Madrid a Casado lo que dice Page en Castilla-La Mancha y es que los intereses de Castilla-La Mancha están por encima de absolutamente todo".

López ha explicado que la postura que defiende el presidente regional es la equidad en la prestación de los servicios públicos y una financiación para pagarlos "vivan donde vivan" los ciudadanos y ciudadanas, "tanto si vive en Madrid como si se vive en Toledo, tanto si se vive en un pueblo o en una ciudad".

"En Castilla-La Mancha no queremos ser más que nadie, pero no nos vamos a conformar de ninguna manera con ser menos", ha subrayado López, quien ha insistido en trasladar a los 'populares' que su formación no quiere que se repitan episodios de traición del pasado".

"Le pedimos al señor Núñez que se posicione de una vez por todas en la defensa de los intereses de nuestra tierra", ha concluido.