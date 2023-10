El PSOE recuerda que el proyecto de regeneración urbana de la Villanueva se realizó "gracias a nuestra gestión"

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pablo Hermoso de Mendoza, ha recordado que el anterior equipo de gobierno municipal, "tras años de anuncios vacíos, hizo viable la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) 'La Villanueva'".

El periodo 2011-2019 de gestión del PP en la Villanueva "fue un folio en blanco", aseguran desde el PSOE.

"No se debe olvidar que la estrategia original para apoyar el plan de recuperación del barrio de La Villanueva a través de la EDUSI fue aprobado en diciembre de 2017 por la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y hasta diciembre de 2018 no se firmó el protocolo de actuación con esta institución".

El tiempo fue pasando y cuando el Partido Socialista llegó al Ayuntamiento "el proyecto no había comenzado porque, entre otras cosas, tenía errores muy graves de definición como cuantías que no cuadraban, no conectaba con los objetivos que hay que cumplir para acceder a este tipo de ayudas, o algo tan básico como que no se incluían los gastos de personal de gestión ni de comunicación, algo obligatorio para optar a los fondos FEDER".

"Nos encontramos ante un proyecto muy deficiente técnicamente que fue aprobado en tercera convocatoria por mera presión política, y después vio pasar el tiempo guardado en un cajón ante la imposibilidad de llevarlo a cabo, con el riesgo de que Logroño perdiese la ayuda europea".

El anterior Equipo de Gobierno -prosigue- "trabajó intensamente para redirigir este proyecto y no perder esta importante subvención, manteniendo reuniones con el Ministerio, trabajando de la mano con sus técnicos para redefinir el proyecto y poder ejecutarlo en lo que sin duda es un gran impulso para la recuperación del corazón de nuestro Centro Histórico. Estas nuevas actuaciones fueron explicadas al vecindario y las asociaciones implicadas en enero de 2022".

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pablo Hermoso de Mendoza, ha recordado que durante su mandato "se impulsaron y ejecutaron parte de las actuaciones previstas en el nuevo proyecto" como son:

Urbanización y alumbrado de la calle De los Yerros, la calle Hospital Viejo y la plaza Rosario Lamela.

Rehabilitación y alumbrado de la calle La Brava, la calle El Horno y la Plaza de La Villanueva.

Rehabilitación del Colegio de San Bernabé, desglosada en tres proyectos: eficiencia energética del colegio; su rehabilitación arquitectónica; y su regeneración como vivero de empresas.

El Grupo Municipal Socialista se alegra de que este proyecto vaya a tener continuidad y no haya sido objeto del afán revisionista y paralizante del Partido Popular (como la calle Sagasta o la Calle San Antón) o haya sido "congelado" para ser analizado (como el proyecto Enópolis, la calle Duquesa de la Victoria, el Mercado de San Blas, entre otros).