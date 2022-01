El PSOE recuerda en que el informe del CGPJ sobre la ley de Vivienda no es vinculante pero la ley saldrá con "garantías"

El portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, ha señalado este lunes en que el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la Ley de Vivienda no es vinculante pero que la ley saldrá adelante con "total garantía y seguridad jurídica".

Así, ha indicado que el Gobierno "estudiará" el informe y determinará "lo que tiene que hacer o no". En este sentido, ha afirmado que aún no conoce el contenido pero se remite a lo que el Gobierno ha dicho, que lo estudiará y que este es preceptivo pero no vinculante.

Este lunes el CGPJ ha afeado al Gobierno que "limite" la competencia de las comunidades autónomas en el Anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda y le ha recordado que la vivienda es una materia de titularidad autonómica.

Sicilia ha querido ser preciso al respecto y ha corregido una de las preguntas que le han realizado al respecto. "No he dicho que respetará, he dicho que estudiará el informe, que no es vinculante y que el Gobierno determinará lo que tiene que hacer o no", ha afirmado.

EL GOBIERNO CUMPLIRÁ SU COMPROMISO

Además, ha subrayado que lo que tiene claro el Ejecutivo es que hará de la vivienda un derecho "efectivo y real" para que los jóvenes puedan tener derecho a emanciparse y los ciudadanos que ahora no pueden tener una vivienda y anhelan tenerla lo consigan, "gracias a esta ley y al Plan de Vivienda" que aprobó el Gobierno en el último Consejo de Ministros.

En esta misma línea ha defendido que este conjunto de normas contempla ayudas a los más jóvenes, a las familias vulnerables y también a las víctimas de violencia de género, para que puedan acceder de forma rápida a una vivienda y salir del "infierno" de los malos tratos. Así, ha indicado que el compromiso del Gobierno pasa por hacer de la vivienda el quinto pilar del Estado de Bienestar. "Estoy convencido de que lo va a cumplir", ha indicado.

Finalmente, ha asegurado que la ley saldrá "con total garantía y seguridad jurídica" porque el Gobierno se caracteriza por hacer leyes "escrupulosamente respetuosas" con el resto del ordenamiento jurídico.