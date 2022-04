El PSOE reclama en una PNL la recarga del acuífero de Río Verde y pide que el coste "no recaiga en regantes"

El Grupo Parlamentario Socialista de Granada ha redoblado en la Cámara andaluza su demanda sobre la recarga del acuífero de Río Verde, a través del registro de una Proposición No de Ley (PNL), y ha pedido, además, que el coste "no recaiga sobre los regantes".

En un comunicado, el diputado andaluz Gerardo Sánchez ha reclamado el respaldo del resto de grupos políticos con representación parlamentaria a esta iniciativa "por la trascendencia que tiene dicha actuación" para "no poner en peligro la actividad agrícola que, junto al turismo, supone el medio de vida de gran parte de la población de la vertiente occidental de la costa granadina".

"La negativa de la Junta de Andalucía para asumir sus responsabilidades, derivadas de la Ley de Agua y del hecho de tener transferidas por el Gobierno de España las competencias en materia de agricultura y obras hidráulicas, está llevando a estos agricultores a una situación límite", ha señalado Sánchez.

El parlamentario socialista ha instado al presidente andaluz, Juanma Moreno, a que "deje de dar patadas hacia adelante y actúe de una vez para dar una solución y certidumbre a los agricultores". En ese contexto, ha lamentado que desde que en noviembre de 2020 la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical aprobó solicitar al Consejo de Gobierno de la Junta que este procediera a la recarga del acuífero; sin embargo, "la respuesta del Ejecutivo de Moreno haya sido tardía e ineficaz".

"Es injustificable que existiendo un sistema de recarga del acuífero mediante pozos de inyección diseñados y construidos en su día por el Ministerio de Obras Públicas, que hubiese permitido iniciar la recarga en la pasada primavera y mantenerla activa hasta la fecha, no se haya puesto en marcha", ha remarcado.

Asimismo, Sánchez ha reprochado así que, en lugar de llevar a cabo la recarga, haya intentado descargar la responsabilidad en la Mancomunidad de Municipios, que carece de competencias en materia de regadíos, cuando realmente compete íntegramente a la Junta".

"Al mismo tiempo, el Gobierno andaluz ha pretendido cargar a los regantes, que ya vienen pagando a precios exorbitados el agua que utilizan, con los sobrecostes que provocaría esta recarga", ha dicho. "Moreno Bonilla debe dar una respuesta urgente a esta situación y no enredar más con este asunto, como ya ha hecho aprobando un Decreto por el que se autorizaba transferir un hectómetro cúbico de agua del sistema Béznar-Rules a río Verde para recargar el acuífero en el que no se determinaba cómo se realizaría dicha recarga y, lo que es más grave, no asumía el coste del mismo", ha concluido.