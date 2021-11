El PSOE reclama que los letrados se posicionen sobre enmienda del fondo covid

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Héctor Gómez, ha pedido el posicionamiento de los letrados del Congreso sobre la incorporación a los Presupuestos de 2022 de una enmienda para crear de un fondo covid autonómico, aprobada este miércoles en la Comisión de Presupuestos.

En declaraciones a los medios, Gómez ha reclamado que los letrados aclaren "si efectivamente no es ejecutable" la enmienda, que ha considerado de "dudosa aplicación" porque "no coincide el alta con la baja", es decir, que no hay correspondencia entre los recursos que se consignan y la partida de donde se detraen.

La enmienda presentada por JxCAT y aprobada, que establece la creación de un fondo covid autonómico dotado con 9.362 millones de euros, ha sido aprobada con los votos favorables de PP, Vox, Cs, EH Bildu, ERC, CC y JxCAT y la oposición de PSOE, Unidas Podemos y PNV.

"No es aplicable porque no coinciden las cantidades", ha insistido Gómez, quien ha recalcado que "la votación se ha dado a sabiendas de este error técnico" y ha criticado al PP por votar junto a Junts en esas circunstancias.

Sin embargo, fuentes de JxCAT señalan que, según los propios letrados, una vez que la enmienda está aprobada queda plenamente incorporada al texto.

La postura de Gómez está en línea con la del Ministerio de Hacienda, que ha considerado que "no es posible instrumentalizar" el fondo covid, ya que no existe la aplicación sobre la que causa baja y aquellas a la que se supone que se dirige es insuficiente.

Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha señalado que una enmienda que no ha sido negociada "tiene poco recorrido" y ha argumentado su voto a favor de la inIciativa de JxCAT porque favorece a Cataluña y "siempre votamos a favor de los catalanes" al tiempo que ha recordado que también Vox la ha apoyado.

Fuentes de la misma formación han precisado a Efe que la negociación del PSOE con los Presupuestos sigue vigente por lo que no han pactado un voto unido a los partidos del Gobierno de coalición, como sí parece que ha hecho el PNV, que en el caso de la creación del fondo covid han votado en contra.