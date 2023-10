El PSOE reclama al Gobierno local partidas específicas para un plan de mayores en ocio, vivienda y movilidad

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha planteado al Gobierno local de Bellido la idoneidad de reservar en el presupuesto local partidas específicas para elaborar un Plan Integral de Mayores que atienda sus necesidades en ocio, vivienda y movilidad, entre ellas la ampliación de los centros de mayores en distritos como Lepanto, el Naranjo, Centro, distrito Norte Sierra o el Higuerón; la apertura de nuevos parques cardiosaludables, la promoción de viviendas tuteladas o la adecuación de la calzada y acerados con rebajes para permitir la movilidad.

Para Moya, "el cambio demográfico que estamos sufriendo en Córdoba es el mismo que vemos en el resto del mundo, y es que en 2050 tendremos una población de mayores de 65 años el doble que la actual", un fenómeno que requiere de "una revisión cuidadosa de nuestras políticas, que deben abordar el envejecimiento como un fenómeno que es diverso y complejo, sin vincularlo exclusivamente con el final de la vida productiva, sino con la oportunidad de una vida activa y saludable".

Para ello, la edil ve necesario que el Gobierno local de Bellido planifique actuaciones que vayan encaminadas a la inclusión de este colectivo en todos los ámbitos sociales, garantizando sus derechos de manera específica: "Un acceso adecuado a la atención médica, a una vivienda accessible, al disfrute del tiempo libre, a la seguridad económica, a la educación, a la participación social* En resumidas cuentas, a disfrutar de un envejecimiento saludable y activo".

La socialista ha recalcado que, actualmente, "el Ayuntamiento de Córdoba carece de planificación para hacer de la ciudad un espacio amable para las personas mayores de 65 años" y ha puesto como ejemplo que no prevé la ampliación de centros de mayores suficientes en barrios como Lepanto, el Naranjo, Centro, distrito Norte Sierra o el Higuerón. "Estos centros son necesarios para que nuestros mayores puedan desarrollar sus actividades a diario y tengan un lugar de encuentro; pero mientras no se especifique una partida presupuestaria para la construcción de alguno de ellos, la promesa seguirá siento solo eso una promesa", ha espetado.

"Tampoco amplía el Gobierno municipal los parques cardiovasculares que tenemos en nuestra ciudad, que son una herramienta muy efectiva para el desarrollo de una vida saludable y permitiría a nuestros 65 años hacer ejercicio en cada barrio", ha detallado, como también "la necesaria construcción de apartamentos tutelados en cada uno de los barrios o distritos de nuestra ciudad, ofreciendo así una oportunidad de tener vivienda a un precio asequible con una serie de servicios muy necesarios para que puedan seguir difrutando de autonomía propia sin salir del entorno donde siempre se ha vivido".

Moya ha señalado también la urgencia de adaptar y hacer accesible la ciudad para que personas que tienen la movilidad reducida pueden hacer uso de todos los espacios. "Es necesario que nuestras aceras estén en perfectas condiciones y no llenas de baldosas rotas y sueltas, con agujeros donde cabe un pie. Realizar el rebaje de un acerado para facilitar el acceso a un paso de peatones está muy bien, pero es importante que en la calzada no se forme un charco que te obligue a dar un salto de un metro para poder superarlo y no empaparte los pies".

La edil ha recalcado que "planificar y llenar de actividades la Semana del Mayor está muy bien, pero la población cada vez más numerosa de personas mayores de 65 años necesita que su Ayuntamiento les dé respuesta a sus necesidades todos los días del año".