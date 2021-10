PSOE reclama a Almeida alternativas de ocio para jóvenes ante botellones y pide no vincularlos con menores extranjeros

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, ha reclamado al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, que programe alternativas de ocio para jóvenes, como una forma de disuadir la organización de macrobotellones, mientras que su homóloga en la Asamblea, Hana Jallou, ha reclamado que no se "criminalice y vincule" a los menores extranjeros no acompañados con estos encuentros masivos.

"¿Por qué no se potencia el Bono Joven para que tengan otro ocio, por qué no se crean actividades en distritos y que no tengan que recurrir al botellón?", ha preguntado Espinar durante una visita al South Summit junto a Jalloul y la delegada del Gobierno, Mercedes González.

Entiende que el regidor debería "ponerse serio" para hacer frente a estos macrobotellones a través de "propuestas" que fomenten un cambio de conducta.

"Si tiene un rato entre el presidente del PP, Pablo Casado, y el del Gobierno, Pedro Sánchez, debería hacer algo (...) Se llama gobernar, igual no se acuerda, pero debería empezar a hacerlo", ha lanzado.

Por último, ha recordado que el control de estos botellones no es responsabilidad ni competencia de la Delegación del Gobierno en Madrid, pero que, a pesar de ello, está colaborando con el Consistorio capitalino para aportar Policía Nacional. "Pero estamos en ese punto en el que la excepción es la regla", ha lamentado Espinar, quien ha remarcado que es "muy complicado controlar los macrobotellones".