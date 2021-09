El PSOE quiere reformar el estatuto de autonomía de Melilla pero rechazar aforar a sus diputados

La secretaria general del PSOE de Melilla, Gloria Rojas, ha asegurado este miércoles que los socialistas están abiertos a "una reforma de mínimos" del Estatuto de Autonomía de Melilla "que dé a la Ciudad más seguridad jurídica", pero ha avanzado que no respaldará la propuesta de su socio de gobierno Coalición por Melilla (CPM) para aforar a los diputados.

Rojas ha explicado que los cepemistas han registrado la moción en la Mesa de la Asamblea "y allí se decidió que se tratara como una iniciativa de reforma que está contemplada en el artículo 83 del Reglamento de la Asamblea que se denomina de la reforma del Estatuto de Autonomía".

Al respecto, la también vicepresidenta primera del Gobierno de Melilla ha manifestado que "estamos abiertos a una reforma de mínimos del Estatuto de Autonomía que nos dé esa seguridad jurídica y un mayor desarrollo de nuestro Estatuto", como tener la posibilidad de elegir a miembros del Gobierno a personas que no son diputados electos, después de la sentencia del Tribunal Supremo que revocó en 2019 esta opción, lo que obligó a cesar a todos los consejeros y viceconsejeros de Ceuta y Melilla que no eran parlamentarios dado que considera que las dos ciudades autónomas no tienen reconocida esta competencia con sus actuales estatutos.

La socialista también se ha mostrado favorable a que el presidente de la Ciudad no sea a la vez el presidente de la Asamblea, algo que sucede desde la aprobación del estatuto el 13 de marzo de 1995.Sin embargo, ha rechazado la propuesta de CPM para lograr el aforamiento de los diputados de la Asamblea de Melilla y evitar así que sean juzgados por tribunales ordinarios sino por el Supremo.

Rojas ha destacado que "el PSOE a nivel nacional lleva desde 2015 proponiendo una limitación de los aforamientos. De hecho, en 2008 se aprobó por parte del Gobierno central un anteproyecto de ley de la reforma de la Constitución que modificara los artículos 71 y 102 que limitan la condición de aforado, que no lo elimina".

Por último, ha querido resaltar que los socialistas melillenses desean que, en caso de reformar el Estatuto de Autonomía, sea "con el mayor consenso posible" de todos los grupos que conforman la Asamblea, que en la actualidad está conformada por diez diputados del PP, ocho de CPM, cuatro del PSOE, uno de Vox, un diputado del Grupo Mixto que es el presidente de la Ciudad Eduardo de Casto (expulsado oficialmente de Ciudadanos y pendiente de recursos judiciales para su permanencia en el grupo mixto o su conversión en diputado no adscrito), y un diputado no adscrito, en total 25.