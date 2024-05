El PSOE se queja de que Yolanda Díaz cargue contra su socio de Gobierno por Ucrania

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, se ha quedado de que la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, haya criticado duramente a su socio de Gobierno por firmar un acuerdo de apoyo militar a Ucrania de 1.000 millones de euros.

"No me gusta. No me parece la mejor forma de resolver un problema ni de mantener unas relaciones normales y engrasadas como deben ser en un gobierno de coalición", ha dicho tras reconocer que siempre puede haber diferencias sobre ciertos temas.

López ha lamentado las declaraciones de Díaz este martes después de haber asegurado que pidió en dos ocasiones y por escrito información sobre el alcance del acuerdo sin obtener respuesta y señalar que "es muy grave la falta de transparencia y lealtad con el socio del Gobierno".

El portavoz socialista ha incidido en que sin saber cómo son las relaciones dentro del Consejo de Ministros, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ya avanzó que se firmaría un memorando con Ucrania durante la visita del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Ha recordado que tanto la ministra de Defensa, Margarita Robles, como el titular de Exteriores, José Manuel Albares, han explicado en sus comparecencias en el Congreso que España apoyaría militarmente a Ucrania y ha recordado que las declaraciones de Díaz se producen en un momento de campaña electoral.

En el mismo escenario ha situado las críticas de los aliados parlamentarios de Sánchez en el Congreso, Bildu, ERC o Podemos, que lamentan que el acuerdo de defensa y seguridad con Ucrania no haya sido avalado por la Cámara Baja.

Al respecto, fuentes cercanas a los socialistas descartan que el Gobierno traiga al Congreso el memorando firmado este lunes para ser debatido y votado.

"Estamos todos en medio de una campaña electoral y de formación de Gobierno en Cataluña. Tranquilidad. Estamos convencidos de que este Gobierno tiene apoyos suficientes para seguir avanzando", ha dicho ante las acusaciones del PP de que la legislatura está agotada.

López se ha referido a las leyes que el Ejecutivo ha sacado adelante en lo que va de legislatura: la reforma del artículo 49 de la Constitución, la ley de Enseñanzas Artísticas o la ley de amnistía que será aprobada definitivamente este jueves.

"De inactividad nada, este Gobierno sigue funcionando y aprobando cosas", ha recalcado.

Patxi López también ha recordado a sus socios de coalición y aliados parlamentarios que "la diplomacia está muy bien, pero que si ayudamos a que no se maten inocentes (en Ucrania), mucho mejor".

Ha señalado el compromiso de España para que los conflictos se resuelvan con políticas y no con guerras y la visión del Gobierno para que España se implique en la reconstrucción de Ucrania tras la guerra.

Un conflicto que ha ligado con la guerra de Israel contra Palestina y con el reconocimiento que hoy ha hecho el Ejecutivo del Estado palestino.

"Se consigue avanzar en condiciones para una solución pacífica al reconocer a dos interlocutores. Se refrenda la voluntad de la mayoría de los españoles y abrimos camino para que otros países adopten la misma decisión", ha defendido con este reconocimiento.

El portavoz socialista ha reiterado que la decisión histórica adoptada hoy sitúa a España "en el lado bueno de la historia", y supone "ni ir contra Israel ni a favor de Hamás".

"Es ir a favor de la paz y contra los asesinatos de niños y contra la vulneración de los derechos humanos e internacionales", ha recalcado tras criticar que un PP "sin principios" no comparta esta decisión.

López ha recordado cómo recibió el expresidente del Gobierno, José María Aznar, "con abrazos" al líder de al Autoridad Nacional Palestina, Yaser Arafat, en su visita a España, o el acuerdo que firmó el expresidente Mariano Rajoy con la Autoridad Palestina y reconoció la solución de los dos estados.