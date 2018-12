El PSOE propone mezclar a presos y presas en las cárceles

El grupo parlamentario socialista ha propuesto implementar en los centros penitenciarios módulos de respeto mixtos para hombres y mujeres "con el propósito de promover la igualdad plena". Los módulos de respeto están ideados para fomentar el clima de convivencia y máximo respeto entre los internos y en ellos los reclusos se acogen a una especie de contrato con normas y compromisos sobre el mantenimiento de las dependencias y se implican en tareas como el cuidado de los espacios comunes y la organización de actividades.

El PSOE ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que expone que una de las formas especiales de ejecución prevista en la normativa reglamentaria penitenciaria permite la existencia de centros o departamentos mixtos. Añade que la tasa de mujeres en prisión se sitúa en algo más de siete por ciento, asciendo a la cifra de 3.820 en el ámbito de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, excluidos los centros de Cataluña. El grupo socialista agrega que esto supone que en la mayoría de los centros penitenciarios existe un solo módulo de mujeres. "Las grandes diferencias entre los perfiles de las mujeres destinadas al mismo módulo y las diferentes circunstancias penales, penitenciarias y personales han hecho que no sea posible en la mayoría de los casos crear el sistema de módulo de respeto en el módulo de mujeres existente", advierte. Agrega que "ello es debido a que un gran número de internas no se implican en esta forma de organización, lo que supone que otras con buen comportamiento y dispuestas a cumplir estos objetivos no tengan la posibilidad de acceder a la misma".

El PSOE considera que su propuesta fomentaría un modelo de convivencia adecuado "atendiendo a la necesidad de crear un marco de igualdad y un entorno para preparar la vida en libertad y la inserción social". Explica que la base jurídica de los módulos de respeto mixtos sería la misma de los existentes aunque teniendo en cuenta circunstancias especiales en relación al respeto a la intimidad y otras peculiaridades.