El PSOE propone un "diálogo" para aplicar la tasa turística "con la posibilidad de extenderla a cruceristas"

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla defiende este viernes en la comisión de control y fiscalización una moción en la que insta al gobierno de la ciudad a "establecer un marco de diálogo con el Gobierno central y la Junta con el objeto de conseguir la implantación de un impuesto que grave la estancia en alojamientos turísticos en Sevilla, con la posibilidad de extenderlo a cruceristas y otras modalidades de visita".

Así reza el texto de la moción, consultado por Europa Press. Para que la propuesta salga adelante y con ello sea debatida en el próximo Pleno municipal, el PSOE necesita el apoyo de Con Podemos-IU y la abstención o de Vox --que ha expresado su rechazo frontal a esta tasa-- o del PP, partido del gobierno municipal con José Luis Sanz al frente. El alcalde ha expresado en reiteradas ocasiones que la tasa tiene que ser fruto de una petición expresa del sector.

La moción socialista propone igualmente reiterar el acuerdo del Pleno del 21 de julio de 2022 en el que se "instaba a la Junta de Andalucía a analizar de la mano de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y los agentes turísticos, la implementación de un marco legislativo autonómico bajo el objetivo de establecer instrumentos fiscales potestativos que como ciudad nos permitan la implementación de mecanismos de fiscalidad turística que grave las pernoctaciones tanto en establecimientos hoteleros como en viviendas y apartamentos turísticos".

Asimismo, se plantea "reiterar" el acuerdo del mismo Pleno de julio de 2022 en el que se "insta al Gobierno de España a analizar de la mano de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) el estudio de la modificación de la Ley de Haciendas Locales con objeto de propiciar nuevos instrumentos fiscales potestativos que como ciudad nos permitan la implementación de mecanismos de fiscalidad turística que grave las pernoctaciones tanto en establecimiento hoteleros como en viviendas y apartamentos turísticos".

El PSOE argumenta en su moción que "el turismo es la columna vertebral de la economía sevillana", pero que "existe un pensamiento generalizado, a un lado y al otro del espectro ideológico, que, llegado a cierto nivel de presión turística --y en 2023 vamos a batir record histórico de visitantes--, el sector genera unas externalidades económicas que afectan a la ciudad sin que ésta sea compensada con el funcionamiento normal del mercado".

Sin embargo, recuerdan los socialistas en su moción, el consejero de Turismo, Arturo Bernal, "declaraba en marzo que la mejor tasa es la que no se va a imponer"; y el alcalde de Sevilla "antes de coger la vara de mando, se manifestaba a favor de la fiscalidad turística y poco después decía que no la iba a imponer porque el sector no la pedía". "Es la paradoja de los opositores al impuesto: admiten la realidad de los problemas originados por la presencia de una elevada población flotante que no paga impuestos locales, pero no admiten la solución lógica, que es cobrarles por ello", dice el PSOE.

El grupo municipal que dirige Antonio Muñoz reconoce que el sector turístico "no reclama la tasa motu proprio", ya que para el cobro se necesita su colaboración, lo que "supone un esfuerzo adicional a su gestión diaria". "La realidad es que el anterior gobierno local alcanzó un principio de acuerdo con el sector en 2022, un modelo consensuado que no supusiera gastos añadidos a su gestión, que la recaudación se destinara íntegramente a la mejora de la competitividad del destino Sevilla y que el control de la inversión se fiscalizara por un organismo mixto en el que participara el sector privado".

"Ni los gobiernos autonómicos ni el nacional van a marcar como una prioridad (la tasa turística) a menos que los alcaldes de las ciudades más afectadas empujen a ello. Sevilla como capital de Andalucía y como ciudad turística tiene que ejercer ese liderazgo", resume la moción socialista que debate la comisión de control y fiscalización.