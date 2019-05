PSOE promete ser garantía para que Andalucía no sea "campo de listas negras"

La líder socialista andaluza, Susana Díaz, ha afirmado este domingo que van a ser la garantía para que esta comunidad "no se convierta en un campo de listas negras donde la extrema derecha campe a sus anchas porque tenga rehén al Gobierno de esta tierra que le debe los sillones, estar en San Telmo y al frente del Gobierno".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios en Cuevas del Almanzora (Almería), antes de participar en un acto con el candidato de este pueblo a las municipales, donde ha considerado que la entrega de información a Vox sobre la colegiación de profesionales que trabajan en violencia de género ha sido algo "bochornoso".

El pasado día 3, viernes, la Junta informó que había trasladado a Vox los datos que había solicitado sobre los trabajadores, médicos y psicólogos que integran los equipos de lucha de violencia de género que indican que más del 40 por ciento no está colegiado.

Susana Díaz ha explicado que el PSOE exigirá en el Parlamento la información entregada y cuando se conozcan todos los datos se remitirán a los servicios jurídicos del partido para estudiar las acciones que se pueden llevar a cabo.

"Si no hacemos nada, no se van a parar en la barra. Hoy son los profesionales de la violencia de género, mañana los docentes que enseñan en igualdad, como pasó en Puebla de Guzmán", ha manifestado Díaz, quien ha mantenido que se está "amedrentando" a todos los profesionales que no comparten su ideología.

Asimismo, ha mantenido que ha sido una "vergüenza que al final, el día después de las elecciones, la manera de calmar a la extrema derecha y mantener los sillones de San Telmo haya sido que entregaran este listado a Vox".