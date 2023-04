El PSOE presenta la reelección de la alcaldesa en Cortegana y el nuevo candidato en Galaroza

La parlamentaria andaluza y secretaria de Formación de la Ejecutiva Federal, María Márquez, y el diputado nacional José Luis Ramos han participado en el acto de presentación de la candidatura de Cortegana (Huelva), donde el PSOE lleva como cabeza de cartel a la actual alcaldesa, María del Carmen Fernández. La diputada nacional y secretaria de Agricultura, Ganadería y Políticas del Mar del PSOE-A, María Luisa Faneca, y el portavoz de la Ejecutiva Provincial y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, se han desplazado hasta Galaroza para acompañar Pepe Romero, que se presenta por primera vez con un equipo renovado.

En Cortegana, Márquez ha asegurado que la alcaldable "ha sabido dar su sitio a Cortegana, pueblo referente en la comarca de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, tanto en la industria cárnica como en la industria que gira en torno al turismo, por los grandes atractivos que tiene y por el tesón con que ella y su equipo han sabido promover los proyectos importantes".

La parlamentaria se ha mostrado "segurísima" de que la candidata socialista "va a arrasar en Cortegana", porque "la gente confía en ella, solo hay que ver el calor que hay en este acto, donde los vecinos muestran su contento con la gestión de mi compañera, a quien le deseo los mejores resultados que jamás hayamos conseguido en este pueblo tan atractivo y de gente tan acogedora", según ha recogido en un comunicado.

Los más importante ha sido, a su juicio, que la alcaldable "ha devuelto la paz social al municipio, la tranquilidad y la dignidad". María Márquez ha expresado que "recibir la confianza de quienes te conocen es lo más difícil en política, porque saben cuándo aciertas y cuándo te equivocas. Una vez conseguida, eres imparable".

Por su parte, José Luis Ramos, tras desgranar las actuaciones del Gobierno del PSOE en esta legislatura y cómo se ha gobernado para "ayudar a la mayoría, a la gente humilde y necesitada", ha remarcado que las municipales son "las grandes elecciones, porque votamos a quienes les daríamos las llaves de nuestra casa, de quien nos fiamos y en Cortegana la gente se fía de Mari Carmen, a quien conozco muy bien porque somos quintos y hemos coincidido muchas veces en la vida y sé que es una mujer extraordinaria capaz de conseguir lo que se proponga".

La aspirante a revalidar la Alcaldía ha puesto el acento en "la necesidad de hacer cosas nuevas por Cortegana, por eso, en mi programa electoral hay novedades que iremos desgranando a lo largo de estos días para que el 28 de mayo, mi gente no tenga duda ninguna de a quién dar su confianza, que es al partido que mejor sabe velar por los intereses de todos y de todas, sin distinciones de ninguna clase". Su máxima ha sido, según ha afirmado, " la transparencia, gobernar con total transparencia, porque es la única manera de que los demás confíen en lo que haces y porque es mi modo de trabajar".

Uno de los logros alcanzados en este mandato ha sido, según ha recalcado, "haber reducido enormemente la deuda que tenía este Ayuntamiento". "Nos encontramos con las arcas municipales muy resentidas y ahora podemos respirar mucho más tranquilos, pero no me conformo y seguiré trabajando para redoblar los esfuerzos y sanearlas completamente", ha apostillado.

PRESENTACIÓN CANDIDATURA EN GALAROZA

En Galaroza, Enrique Gaviño, ha destacado la profesión del nuevo candidato, Pepe Romero, a quien dijo "conocer muy bien porque ha sido durante muchos años director del colegio García Lorca en Huelva, donde estudiaron mis hijos y se nota que tienen experiencia en la gestión y que sabe a qué puertas tiene que llamar para lograr cosas, para conseguir proyectos que devuelvan a Galaroza la prosperidad perdida y el retraso de estos cuatro años".

Gaviño ha criticado la actitud del actual alcalde, "que se presentó por Cs y como se ha encontrado con que su partido ha desaparecido, ha buscado cobijo en el Partido Popular. No sabemos qué habrá negociado, pero sí sabemos que demuestra con ello no tener ideología, lo mismo le da ir en un partido que en otro. Y eso dice mucho de una persona y más de un regidor público".

La diputada nacional María Luisa Faneca ha remarcado las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez, centradas en mejorar la economía y en las políticas sociales. "Nunca antes se habían ampliado tanto los derechos sociales, la gente lo sabe porque está recibiendo el apoyo total de un gobierno sensible con quienes peor lo están pasando", ha asegurado.

Romero ha dicho que está "muy ilusionado porque desde que vivo en Galaroza soy una persona feliz, pero más feliz seré cuando pueda trabajar por tanta gente buena y cariñosa que me he encontrado en este pueblo, que me ha acogido con los brazos abiertos; y yo deseo devolver todo ese cariño con mi trabajo y mi entrega".

El aspirante a recuperar la Alcaldía para el PSOE, ha afirmado que "queremos que Galaroza brille como antaño en todos los aspectos, no solo en la limpieza de sus calles y el cuidado de su entorno, sino también por su cultura, por el deporte, por el valor de su arquitectura, de sus tradiciones, de su idiosincrasia. Quiero que la juventud sea protagonista de Galaroza, que se implique y participe".

"Para mí, la participación es esencial, por eso he pedido en una carta que mi deseo es que se me haga llegar cualquier idea o proyecto, porque voy a gobernar para la gente y con la gente y quiero hacer realidad sus aspiraciones". Pepe Romero ha tenido palabras de elogio para las personas que lo acompañan en la lista, concluyendo que "son gente maravillosa que representan perfectamente a este pueblo, sus interese, sus aspiraciones y estoy convencido de que haremos un equipo de Gobierno que no dejará indiferente a nadie y con el que los vecinos se sentirán seguros".