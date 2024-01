El PSOE pregunta a Feijóo si considera también terrorismo los altercados en Ferraz

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Esther Peña, ha preguntado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, si considera terrorismo los altercados en la sede de Ferraz, después de que éste dijera que la violencia sufrida por los policías durante el "procés" puede ser considerada como ataque terrorista.

En una rueda de prensa en Ferraz, la portavoz del PSOE ha condenado los actos ocurridos el domingo en los alrededores de la sede del partido, donde algunos manifestantes contrarios a la ley de amnistía mantearon a dos muñecos de tela que simulaban ser el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el expresident catalán Carles Puigdemont con gritos de "1,2,3, colgado por los pies".

"Me gustaría preguntar a Feijóo si lo que está sucediendo en la sede de Ferraz es terrorismo. Ha habido una treintena de heridos (en las sucesivas concentraciones), la mayoría de ellos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", ha dicho.

En su opinión, los altercados de Ferraz no son terrorismo, por "muy desagradable y feo" que sea lo que ha ocurrido.

Y ha comentado que los socialistas no tienen intención de entrar en el debate sobre lo que es y no es terrorismo, generado tras la enmienda a la ley de amnistía pactada entre el PSOE, ERC y Junts, que establece que no serán perdonados los actos de terrorismo que hayan causado violaciones graves de derechos humanos.

No obstante, el juez Manuel García Castellón sostiene en un auto reciente que puede considerarse que hubo terrorismo en la violencia ejercida contra policías durante el "procés", una opinión que comparten líderes del PP, como Feijóo o la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

La portavoz socialista ha reconocido que en su momento el independentismo usó "estrategias reprobables", pero no cree que en ningún caso estas acciones puedan ser calificadas de terrorismo.

Además, ha criticado a aquellos que quieren usar el terrorismo para "ganar ventaja política", en alusión a Ayuso, y ha subrayado que en la "memoria colectiva" de los españoles el terrorismo se asocia a ETA, el Grapo, el 11M, Terra Lliure o al asesinato de los abogados de Atocha por parte de la "ultraderecha".

Por otro lado, ha asegurado que el PP asumió en su manifestación del domingo contra la amnistía "postulados y retórica de la ultraderecha", al hablar de una "rebelión cívica", y ha denunciado el "naufragio de ideas" que a su juicio sufre el principal partido de la oposición.

"Mientras las políticas del Gobierno baten récords de empleo, ayer vimos que el PP bate récords de odio", ha añadido.