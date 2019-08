PSOE y Podemos reanudan la negociación para formar Gobierno en La Rioja

El PSOE y Podemos reanudan este lunes las negociaciones en el intento de poder alcanzar un acuerdo para formar Gobierno en La Rioja y desbloquear la investidura de la socialista Concha Andreu como presidenta de esta comunidad autónoma, tras 24 años de Gobierno del PP.

La Rioja y Madrid son las únicas comunidades que aún no han conformado sus respectivos gobiernos autonómicos, dos meses y medio después de las elecciones; en el caso de Madrid la investidura de la candidata del PP a la Presidencia, Isabel Díaz Ayuso, está prevista para el martes y miércoles, 13 y 14 de agosto.

Si Madrid forma Gobierno en los próximos días, La Rioja será la última región en formar Ejecutivo, después de que los pasados 16 y 18 de julio, la única diputada regional de Unidas Podemos, Raquel Romero, no apoyó a Andreu como candidata del PSOE a la Presidencia de La Rioja.

Sin embargo, la socialista sí obtuvo el voto de su compañera de coalición, la parlamentaria de IU Henar Moreno, con quien los socialistas habían logrado un acuerdo programático.

Las diferencias habidas, hace un mes, entre el PSOE y Podemos a la hora de llegar a un pacto que permitiera a la formación morada entrar en el nuevo Consejo de Gobierno en La Rioja, es una de las razones por las que esta comunidad ha llegado a esta situación.

Tras la investidura fallida del pasado mes de julio de Andreu, PSOE y Podemos se dieron un plazo y es este lunes para cuando decidieron reanudar las conversaciones con la voluntad de llegar a un acuerdo que evite que el 16 de septiembre se tengan que convocar elecciones en La Rioja, según han confirmado a Efe sus responsables.

El secretario general del PSOE de La Rioja, Francisco Ocón, mantiene que se retomarán las negociaciones "partiendo de cero" y sin "líneas rojas" por parte de los socialistas, que apuestan por definir primero qué medidas se quieren establecer en el nuevo Gobierno, dijo a Efe.

Después, añadió, se tendrían que comprometer a realizar algunas acciones, como el apoyo parlamentario a los presupuestos regionales "y lo último sería detallar cómo se conforma el Gobierno, una vez que se sepa lo que se quiere hacer".

Por ello, indicó que será en las conversaciones que se desarrollen a partir de esta próxima semana cuando se negociará la entrada de Podemos en el nuevo Consejo de Gobierno.

La voluntad de Podemos es que "los socialistas nos expliquen su proyecto, cómo lo podemos encajar con las políticas de Podemos en un futuro Gobierno y, a partir de ahí y de forma paralela, ver qué papel puede desempeñar Podemos en ese futuro Ejecutivo".

Así lo explicó también el miembro de la Gestora de la formación, Kiko Garrido, para quien el acuerdo entre Unidas Podemos (que tiene dos diputadas: una de IU y otra de Podemos), y el PSOE de La Rioja "no tiene que ser difícil" para concretar y negociar una serie de medidas en todas las áreas.

Por su parte, la diputada de IU, Henar Moreno, hizo un llamamiento al PSOE y a Podemos para que "se pongan manos a la obra y lleguen a un acuerdo de Gobierno cuanto antes porque es mucho lo que estamos perdiendo los riojanos", con un Gobierno del PP en funciones, destacó a Efe.

Precisó que IU no tiene intención de acudir a esas reuniones, salvo su interés de estar informada, porque el objetivo de esta formación no es entrar en el nuevo Gobierno, sino que éste cumpla todos los aspectos incluidos en el acuerdo programático y, desde el Parlamento, "seremos la oposición más feroz si no se cumple ese acuerdo y venimos a cambiar las políticas en esta Comunidad".