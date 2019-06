PSOE y Podemos negocian organigrama del Govern balear y esperan decisión MÉS

El PSOE y Podemos avanzan en la negociación del organigrama del próximo Govern balear, a la espera de la decisión de los econacionalistas de MÉS per Mallorca de sumarse al ejecutivo autonómico, han confirmado a Efe fuentes de la negociación.

Tanto socialistas como Podemos esperan que la dirección de MÉS per Mallorca ofrezca en las próximas horas una respuesta definitiva a la última oferta del PSOE de formar parte del ejecutivo gestionando dos consellerias de un total de doce, aunque también estarían al frente de direcciones generales de otros departamentos.

Si MÉS no se suma al nuevo Govern, presumiblemente mañana el socialista Vicenç Thomàs será el nuevo presidente del Parlament balear, que celebra su sesión constitutiva.

Al parecer, según las fuentes consultadas, hay un sector de MÉS per Mallorca que está por continuar en la gestión del Govern y otro que prefiere quedarse fuera y formar parte de la oposición en el Parlament.

Anoche, los militantes rechazaron en asamblea la propuesta del PSOE de entrar en el Govern.

A lo largo de la jornada de este miércoles han proseguido las llamadas telefónicas y las reuniones con carácter bilateral del PSOE con MÉS y, por otra parte, del PSOE con Podemos para avanzar en la composición del nuevo ejecutivo.

Los socialistas quieren formar un ejecutivo de doce consellerias cuanto antes e iniciar la gestión política de esta décima legislatura, con la intención de que la próxima semana sea elegida la socialista Francina Armengol como presidenta de las Islas Baleares.

El Parlament balear se constituye mañana. De los 59 diputados, 19 son del PSIB-PSOE, 1 de Gent per Formentera-PSOE-EUIB, 16 del PP, 6 de Unidas Podemos, 5 de Ciudadanos, 4 de MÉS per Mallorca, 3 de El Pi, 3 de Vox y 2 de MÉS per Menorca.

La mayoría absoluta se sitúa en 30 diputados. Armengol, en caso de no lograr la mayoría absoluta de los diputados en la primera votación, podría salir elegida en segunda votación con mayoría simple.