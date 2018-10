PSOE, Podemos, ERC y PDeCAT rechazan que PP afee al Gobierno que ministros cuestionen la prisión de independentistas

La mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados han reprochado este martes al PP que censure al Gobierno por las manifestaciones realizadas por algunos ministros de Pedro Sánchez dudando de la situación de prisión preventiva de algunos líderes independentistas, y no entienden que, con su "hemeroteca" en los casos de corrupción que afectaban a Génova, ahora pretenda prohibir al Ejecutivo hacer declaraciones que "menoscaban" la independencia judicial.

El PP ha defendido en el Pleno una proposición no de ley cuestionando las declaraciones públicas que han hecho en las últimas semanas la vicepresidenta Carmen Calvo y los ministros Josep Borrell, y Meritxell Batet; así como el rechazo inicial de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, a defender al juez instructor del 'procés', Pablo Llarena, en los tribunales belgas ante una demanda presentada por el expresidente catalán Carles Puigdemont.

Para la diputada 'popular' María Ángeles Esteller esta "cadena de declaraciones" suponen una "injerencia" que "socavan uno de los pilares de la democracia como es la independencia judicial" y, según ella, se ha demostrado que así ha sido cuando los independentistas las han calificado de "guiño valiente".

ALLANAR EL CAMINO A LOS INDEPENDENTISTAS

Para Esteller es "intolerable" presionar al Tribunal Supremo antes de que se celebre el juicio contra los procesados por el proceso soberanista porque "humilla la democracia, se pone en riesgo la convivencia y se allana el camino a los independentistas para que consigan sus objetivos: destruir el marco jurídico-político para deslegitimar las instituciones democráticas". "Es una estrategia para influenciar a la opinión pública y desprestigiar a las decisiones jurídicas", ha agregado.

"¿De verdad creen que cualquiera de las manifestaciones que ustedes invocan en su escrito pueden atentar a la independencia judicial? Valore más a la carrera judicial", ha dicho el portavoz en Justicia del PSOE, Juan Carlos Campo, que ha destacado que los jueces españoles "no se amilanan con tanta facilidad". Asimismo, ha criticado que en el texto de la iniciativa 'popular' se incorpore a Delgado porque "nada tiene que ver con la independencia judicial".

Con todo ello, el socialista, juez de carrera, ha apuntado que habría que "repasar la hemeroteca" porque en los últimos días "se le ha calentado la boquita" a algún miembro del PP. "Le puede gustar más o menos unas declaraciones o más o menos quién las haga", ha dicho.

EPISODIOS POLÉMICOS DEL PP

Quien ha entrado también a criticar la propuesta del PP ha sido Gabriel Rufián, de ERC, quien ha recordado alguno de los episodios protagonizados por altos cargos 'populares' que en su día suscitaron debates. Así ha recordado cuando el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz dijo en una conversación que tuvo lugar en 2016 que "Fiscalía te lo afina" o unos años antes cuando la entonces presidenta del PP en Cataluña Alicia Sánchez-Camacho aseguraba que tenía "un fiscal de confianza" para el caso Palau.

"Seguro que nada tiene que ver con la independencia judicial", ha ironizado. En este sentido, también ha hecho mención a la reciente polémica originada en el Tribunal Supremo después de que la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo haya dejado en el aire la decisión de atribuir a las entidades bancarias el pago de del impuesto de las hipotecas tras "una llamada".

"¿Y me vienen ustedes a dar lecciones de independencia y todavía no he hablado de su James Bond, de su Villarejo", ha concluido Rufián en referencia al excomisario José Manuel Villarejo de quien se dice que colaboró para el PP en la denominada 'operación Cataluña'.

