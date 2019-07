PSOE y Podemos dispuestos a "desbloquear" el Gobierno riojano en un día

El PSOE y Podemos están dispuestos a retomar el diálogo este miércoles para "desbloquear" en un día la formación de un Gobierno "progresista" en La Rioja, una vez que la socialista a la Presidencia del Ejecutivo, Concha Andreu, no fue investida ayer por el "no" de la diputada de Podemos, Raquel Romero.

Las conversaciones tienen como plazo máximo las 13:00 horas de mañana, jueves, fecha en la que Andreu se someterá a una segunda votación para ser investida y en la que necesitará mayoría simple, por lo que también es necesario el voto de Romero.

La candidata socialista no consiguió ayer la mayoría absoluta necesaria en la primera votación, ya que tuvo el apoyo de los quince diputados del PSOE y el de la representante de Unidas Podemos (UP) por IU, Henar Moreno; y votaron en contra los doce del PP, los cuatro de Ciudadanos y Romero, parlamentaria de UP por Podemos.

Andreu y Romero, en las últimas horas, han expresado su postura a favor de dialogar y negociar, con la previsión de que la candidata socialista dé el primer paso y llame esta mañana a la diputada de Podemos para encontrar un punto de encuentro que permita la investidura, lo que pondrá fin a 24 años de Gobiernos del PP.

El PSOE e IU alcanzaron un acuerdo programático, al que no se ha sumado Podemos, formación a la que Andreu ha ofrecido incorporarse a un gobierno "corresponsable" a través de cargos intermedios, pero no con miembros del Consejo de Gobierno.

La candidata socialista, que prevé conformar un Gobierno con ocho Consejerías, también ha rechazado la petición que asegura que le ha formulado Podemos de ser responsable de tres de ellas.

Frente a ello, Podemos insiste en incorporarse a ese Gobierno regional "al más alto nivel", sin que haya confirmado o negado el número de Consejerías que ha solicitado, dado que desde hace varios días reitera que hay que "sentarse a negociar con papeles encima de la mesa y no en conversaciones informales de café".

"Los Gobiernos no se regalan, hay que negociarlos y acordarlos", insistió Romero ayer durante su intervención en el pleno del Parlamento regional al explicar su voto en contra de Andreu.

Por su parte, la candidata socialista recordó que Romero no ha asistido a ninguna de las negociaciones con el PSOE, sino que lo han hecho "negociadores" procedentes de Podemos de Castilla-La Mancha.

Desde el PSOE se asegura que estos "negociadores" no saben lo que ha supuesto en La Rioja los Gobiernos del PP de las últimas seis legislaturas, cinco de ellas con mayoría absoluta.