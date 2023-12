PSOE y Podemos acusan a PP y VOX de "pasar el rodillo" en el debate de las enmiendas y esperan que "recapaciten"

El PSOE y Podemos acusan a PP y VOX de "pasar el rodillo" durante el debate de las enmiendas parciales a los Presupuestos de la Comunidad para el año 2024. Así lo han manifestado tras el debate que ha tenido lugar en la Asamblea Regional los diputados de las distintas formaciones. Los grupos parlamentarios habían presentado 227 enmiendas parciales; 162 al estado de gastos y 65 al articulado. De ellas, solo ha salido adelante la enmienda presentada por VOX.

La socialista Carmina Fernández ha recordado que su partido había presentado 147 enmiendas que movilizaban 350 millones de euros. "PP y VOX han pasado el rodillo y han votado en contra de esas enmiendas, no se ha aprobado ni una enmienda del PSOE", ha criticado la parlamentaria.

Fernández ha expuesto que su grupo no entiende cómo el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, "habla de diálogo, de mano tendida, pero se niega a dialogar y a incorporar las propuestas del PSOE". La diputada del PSOE ha insistido en que las cuentas del año 2024 son "falsas y no son creíbles" porque "no dan la solución a los problemas reales de la Región".

"Tienen muchas carencias y hemos intentado a través de nuestras propuestas la posibilidad de tener el transporte público gratuito para menores de 35 años, partidas para que la ZAL de Cartagena inicie el desarrollo o para reducir las listas de espera, pero PP y VOX han decidido votar en contra", ha señalado.

A su juicio, el PP "se ha lanzado en brazos de la ultraderecha y ha comprado el discurso de la ultraderecha negándose a mejorar y a tener partidas tan importantes como la lucha contra la violencia de género o LGTBIfobia y no han querido que se doten esas partidas", ha manifestado.

Ha añadido que, para su partido, la oferta del presidente regional es "una fachada y todo lo que vienen a contar es falso", ha dicho antes de añadir que su grupo mantiene para que se voten en el Pleno de este jueves todas sus propuestas para "ver si recapacitan y, al menos, la partida de 100.000 euros que quieren dedicar a la unidad de España para confrontar, se pueda destinar a Cruz Roja, que es lo que hemos propuesto".

De igual manera piensan los diputados del Grupo Mixto, pertenecientes a Podemos, que también han visto cómo se han rechazado las 71 enmiendas presentadas al Presupuesto y las 5 al articulado. La portavoz del Grupo Parlamentario, la diputada de Podemos María Marín, ha advertido que "hemos vivido un nuevo rodillo de PP y de VOX para bloquear enmiendas tan necesarias como la ampliación del tranvía al barrio del Carmen en Murcia o la extensión del FEVE de Cartagena a los municipios del Mar Menor".

Auque era lo que "esperaban", según Marín, la actitud de ambos grupos les ha "decepcionado". En ese sentido, también ha criticado al PSOE por "sumarse al bloque de la derecha y ultraderecha para rechazar que se destinen 4 millones de euros para ampliar aulas y suprimir barracones" y ha explicado que su grupo "no pretendía ningún recorte".

"La partida de la educación privada concertada aumenta en casi 8 millones de euros. Solo pretendíamos destinar la mitad de esa subida a solventar una carencia tan grave como es la masificación de nuestros centros públicos", ha asegurado.

El portavoz del Grupo Parlamentario VOX, Rubén Martínez, considera que el PSOE "vive muy cómodo en la oposición. Han presentado un conjunto de iniciativas que parece que han sido presentadas al azar". Martínez considera que "han presentado iniciativas incongruentes que no sirven para mejorar el estado de la Región ni la vida de la gente, ha sido un reparto aleatorio de reparto de enmiendas para justificar que llevan 30 años en la oposición en la Región".

El portavoz de VOX ha explicado que ha salido adelante la única enmienda que había presentado su grupo parlamentario y "tenía que salir adelante porque cualquier víctima de violencia debe ser tratada de la misma forma. Hemos presentado esta enmienda para que la violencia sea tratada de forma global en el ámbito del hogar y pueda erradicarse esa lacra de una vez por todas".

Martínez también ha hecho referencia a la enmienda que su grupo había presentado al articulado, pero no pasó el filtro de ayer de la Mesa de la Comisión. "Los servicios jurídicos nos dicen que el contenido de esa enmienda es más típico del contenido de una moción que el de una enmienda en los presupuestos. El PP ya ha manifestado que no tendrá problemas en apoyar esta moción referente al CIFES y no hay duda de que será una realidad esta legislatura".

Por su parte, la diputada del PP María Sánchez ha advertido tras el debate de las enmiendas parciales que el PSOE "ha demostrado que no tiene interés en mejorar la vida de los ciudadanos". La parlamentaria ha recalcado que el PP ha analizado "minuciosamente las enmiendas de los grupos parlamentarios con la mejor predisposición para mejorar los presupuestos, esperábamos n interés papable del PSOE y nos hemos encontrado con lo contrario, al menos en este primer año con José Vélez como nuevo portavoz".

Según ha expuesto, el PSOE ha "tramitado con poco interés" las enmiendas, "ya que no se han molestado ni en actualizar el año presupuestario en curso en el texto de estas, lo que nos lleva a pensar que han hecho lo mínimo para cubrir un mero trámite y así justificar de alguna manera su voto en contra".

El último paso del trámite presupuestario será este jueves con el debate y votación del dictamen de la Comisión al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para el ejercicio 2024.