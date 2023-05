PSOE plantea quitar el scalextric, más bibliotecas y un espacio de igualdad y otro juvenil para Puente de Vallecas

Ampliar la red de bibliotecas públicas, crear un espacio de igualdad y otro juvenil y desmontar el scalextric son algunas de las propuestas del PSOE para Puente de Vallecas.

Así lo ha destacado la candidata a la Alcaldía, Reyes Maroto, en un mitin celebrado en la plaza Puerto Rubio tras haberse reunido con asociaciones vecinales del distrito.

Precisamente el scalextric es una propuesta que vuelven a llevar los partidos de izquierdas en sus programas, especialmente tras desestimarse la viabilidad por parte del equipo de Gobierno de PP y CS. Para Maroto esta promesa incumplida da muestra de las "mentiras" y el "maltrato" a los que somete el alcalde y candidato 'popular' a la reelección, José Luis Martínez-Almeida, a los barrios, como pasase también con el soterramiento de la A-5 en el Paseo de Extremadura.

"No les compensa porque si lo que está buscando es que les de voto no compensa porque no es rápida ni es ágil, pero sí compensa porque rompe una brecha que tiene Puente de Vallecas con el resto de la ciudad y dignifica a las clases obreras que se merecen que desde el Ayuntamiento se invierta", ha lanzado la candidata.

También figura en el programa de los socialistas la creación de una escuela municipal de música en el distrito, además de un plan de rehabilitación de viviendas en Entrevías-El Pozo para mejorar la habitabilidad y una oficina de atención a la ciudadanía de este barrio.

MADRID PRÓXIMO

Vallecas también cuenta con una intervención dentro del plan de regeneración urbana 'Madrid Próximo', que busca reequilibrar la ciudad atendiendo a 16 ejes repartidos especialmente fuera de la M-30.

En este caso cuenta con dos ejes en los que se busca "devolver la dignidad urbana" a través de la renaturalización y mejoras de accesibilidad, según ha destacado el 'número 9' de la lista del PSOE, el arquitecto Antonio Giraldo.

Una de las principales acciones es atajar el hecho de que "más del 60% de las calles no tienen ni árboles ni sombra" mientras que su ancho no permite que las circulen personas con diversidad de movilidad.

Ante esto, en Doña Carlota se establecerá un aparcamiento de proximidad para residentes soterrado y una "gran plaza verde" encima en busca de potenciar las relaciones sociales. Mientras que en el caso de San Diego se harán mejoras en la movilidad y alternativas para recuperar aceras, árboles, espacios para "el descanso a todas las edades". "También para el pequeño comercio de barrio y la prosperidad", ha añadido Giraldo.