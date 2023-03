El PSOE pide "responsabilidad" a Unidas Podemos para confluir en Sumar

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha pedido a sus socios de Unidas Podemos "responsabilidad" para confluir en el proyecto de Sumar liderado por la vicepresidenta, Yolanda Díaz, ya que asegura que la unidad de los partidos de izquierdas es algo "muy positivo".

Díaz anunciará oficialmente el 2 de abril su candidatura para las elecciones generales al frente de Sumar, sin haber alcanzando aún un acuerdo con Podemos, que pide la celebración primarias abiertas a toda la ciudadanía, un requisito en el que ha hecho hincapié el exdirigente de la formación morada Pablo Iglesias.

"Espero y deseo que los responsables de poder llegar a ese acuerdo hagan gala de una responsabilidad que sería muy bien valorada", ha dicho Alegría preguntada por esta cuestión en una rueda de prensa celebrada en Ferraz tras el Comité Electoral del PSOE.

La portavoz de la Ejecutiva y ministra socialista ha comentado que prefiere no opinar sobre cuestiones orgánicas de otros partidos, por "máximo respeto" a sus "negociaciones y conversaciones", pero considera que es "importante" que las formaciones situadas a la izquierda del PSOE se presenten a las elecciones "dentro de ese paraguas de la unidad, que es muy positivo".

Preguntada concretamente sobre el papel de Iglesias, ha incidido en que le gustaría que "dentro de los distintos protagonistas que tienen que confluir se haga honor a la palabra responsabilidad".

Por otro lado, sobre la negociación en el Congreso de la Ley de Vivienda, que fue uno de los compromisos adquiridos en el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, ha asegurado que "el acuerdo llegará" porque es una norma "fundamental", aunque ha reconocido la "complejidad" del proceso, al contar con más de 800 enmiendas.

Además, ha agradecido el trabajo de las hasta ahora ministras de Sanidad y de Industria, Comercio y Turismo, Carolina Darias y Reyes Maroto, que serán relevadas por José Manuel Miñones y Héctor Gómez, respectivamente, para que ambas puedan centrarse en sus candidaturas para los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria y Madrid.

"El criterio que ha prevalecido a la hora de elegir estos perfiles es la trayectoria de ambos", ha afirmado Alegría, que ha descartado de esta manera que haya pesado más un componente territorial por los lugares de origen de los nuevos ministros (Galicia en el caso de Miñones y Canarias en el de Gómez).

En su opinión, ambos van a demostrar con sus nuevas tareas su "gran capacidad de gestión y de trabajo", y no ha querido pronunciarse sobre la posibilidad de que Miñones sea el futuro candidato del PSOE a la Xunta de Galicia.

"No me hagan dobles lecturas que no han tomado ni posesión (...) no adelanten pantallas tan rápido", ha añadido.

Por otro lado, sobre las críticas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha cuestionado a Sánchez por no aprovechar la remodelación de Gobierno para relevar a los ministros más "desgastados", entre los que ha citado a la titular de Igualdad, Irene Montero, y de Interior, Fernando Grande-Marlaska, Alegría ha respondido que los cambios de un Ejecutivo "corresponden única y exclusivamente al presidente".

Fuentes de la Ejecutiva Federal del PSOE han negado que haya habido debate interno en el partido sobre la posibilidad de relevar a cargos de Unidas Podemos, como la ministra Irene Montero, y sobre la confluencia en Sumar opinan que la formación morada "estirará el chicle hasta el máximo".