El PSOE pide que se retire el término "trastorno de la identidad de género" en la web de la Comunidad

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid ha registrado una iniciativa para su debate en la Comisión de Sanidad mediante la que pide al Gobierno regional que retire el término "trastorno de la identidad de género" en su web institucional en coordinación con el programa LGTBI.

En concreto, se trata de una Proposición No de Ley (PNL) a la que ha tenido acceso Europa Press y solicitada por el diputado del PSOE Santiago Rivero. En ella, exponen que en referencia a los derechos de las personas LGTBI y en especial de las personas transexuales, no puede recogerse en la web institucional de la Comunidad de Madrid afirmaciones que no están sustentadas ni por la comunicad médica internacional ni por los organismos internacionales de derechos humanos.

En esta página 'https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/profesionales/servicios-medicos/endocrinologia-nutricion/paciente/trastorno-identidad-genero' se recoge la definición y explicación del concepto retirado por la OMS 'trastorno de la identidad de género', contrario a la propia ley madrileña.

También, según se recoge en la PNL, se llegan a identificar los "síntomas clínicos" como si la realidad de las personas transexuales constituyera "una enfermedad y se definen como la identificación con el sexo contrario". En la web explican que "el síntoma principal de esta condición es el malestar que padecen estos pacientes al encontrarse a sí mismos dentro de un cuerpo con el que no se sienten identificados, causando un gran estrés psicológico el tener que desempeñar un rol en la sociedad distinto al que les gustaría. Esta situación recibe el nombre de 'disforia de género'". Término que los socialistas, señalan, está retirado también por la OMS.

"La transexualidad no es una enfermedad, así lo recoge la OMS, diversos organismos internacionales y nuestro ordenamiento jurídico. Además, el artículo 10 de la Constitución recoge el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y nadie tiene derecho de decirle a nadie quién es", han expuesto desde el PSOE.

Por todo ello, instan a la Comunidad a retirar de manera "inmediata" la información recogida en la web citada. Además, generar en ese mismo espacio web, cambiando la URL para que no aparezca el término 'trastorno-identidad-genero', en coordinación con el programa LGTBI de la Comunidad de Madrid y con las principales organizaciones que representan a personas trans, un contenido veraz y divulgativo que se ajuste a los criterios sociales actuales.

En declaraciones a Europa Press, el parlamentario Santiago Rivero ha explicado que desde una organización le enviaron esta web que está "descontextualizada, con términos que no se usan, como el trastorno de la identidad de género. Además, en este sentido van a enviar una carta al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

"Pedimos al Gobierno de la Comunidad de Madrid que retire ese contenido y que lo cambie por uno actualizado y respete los derechos de las personas trans y lo haga con la comunidad médica y en colaboración de las sociedades que representan a este colectivo", ha zanjado.