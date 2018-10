El PSOE pide que se reanude la comisión parlamentaria del sector público tras haber entregado la Junta la documentación

El Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura registrará este martes, día 16, una solicitud en la Cámara legislativa regional para que "se reanuden de inmediato" los trabajos de la comisión de investigación sobre la contratación de personal en el sector público empresarial.

Así lo ha afirmado el portavoz socialista en la citada comisión, Carlos Labrador, en una rueda de prensa celebrada en Mérida tras la paralización de los trabajos de investigación el pasado mes de septiembre por parte del PP debido a una supuesta falta de documentación de la Junta de Extremadura.

De esta forma, Labrador ha explicado que la Administración regional ha entregado "toda la documentación disponible" requerida por parte del PP, así como nuevos documentos el pasado 3 de octubre junto con una certificación de cada una de las empresas investigadas "donde se ratifica que la documentación entregada es todo lo que se ha localizado", ha señalado.

Del mismo modo, Labrador ha recordado que la comisión tenía previsto finalizar sus trabajos el pasado 5 de julio, al tiempo que ha resaltado que "ha pasado tiempo suficiente y no hay excusa para continuar con la paralización" ya que según ha dicho, "es una tremenda irresponsabilidad que quienes promovieron la investigación ahora no quieran hacerla".

En este sentido, el portavoz socialista ha señalado que la causa de esta situación "viene derivada porque el PP puede haber encontrado algo sobre su gestión en la documentación presentada y tiene miedo hasta el punto de no querer avanzar", ha afirmado.

Por otra parte, Labrador ha destacado que "nadie se cree" que la razón de paralizar los trabajos sea la falta de documentación referente a la legislatura 2007-2011 del presidente Guillermo Fernández Vara ya que según ha dicho "el PP estuvo cuatro años investigando encubiertamente los gobiernos socialistas", ha señalado.

Así, ha explicado que "lo que menos les preocupa al PP es la falta de documentación" al tiempo que ha añadido que su "interés se basa en sembrar dudas y hacer ruido porque no les interesa que se investigue la verdad", ha indicado.

En esta línea, Labrador ha recalcado que el gobierno de Guillermo Fernández Vara actúa "siempre con procedimientos transparentes, reglados y adaptados a los nuevos tiempos y a la ciudadanía", ha afirmado.

EL "ESFUERZO ADMINISTRATIVO" DE LA JUNTA

Por otra parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la comisión investigadora ha definido el trabajo de la Junta y de la Asamblea en la recopilación de información como "el mayor ejercicio de transparencia y el mayor esfuerzo administrativo que jamás ha habido en la comunidad autónoma".

Así, Labrador ha explicado que la Junta ha realizado un "gran trabajo de colaboración y esfuerzo por la transparencia", al tiempo que ha recordado que se han presentado más de 74.000 folios de información requerida por la comisión investigadora.

En esta línea, ha destacado que la última entrega de documentación se produjo el pasado 3 de octubre, cuando la Junta remitió "nuevos documentos localizados acompañados con justificaciones sólidas ante los que el PP ha respondido con silencio y pasividad absoluta", ha señalado.

Asimismo, ha concretado que junto a la documentación se incluyó una certificación de las seis empresas públicas investigadas "donde se ratifica que la documentación entregada es todo lo que se ha localizado", ha explicado.

Además, ha concretado que parte de la documentación solicitada "no se ha presentado porque no existe", al tiempo que ha destacado como ejemplo las encomiendas de gestión de la empresa Avante que según ha explicado Labrador, "no existen porque no realiza este tipo de servicios como empresa pública", ha concluido.