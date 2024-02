PSOE pide que equipo de Gobierno ciudadrealeño explique en pleno su rechazo a Plan de Empleo y la pérdida de 2 millones

El Grupo Municipal Socialista ha solicitado la convocatoria de un pleno extraordinario para que el equipo de Gobierno explique por qué "ha decidido rechazar de manera casi íntegra la última convocatoria de Planes de Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha"

Así lo ha indicado la portavoz de los socialistas, Sara Martínez, que ha criticado que, "por culpa del PP y Vox, el Ayuntamiento ha perdido un total de 1.900.000 euros".

"Esto se traduce en 185 contratos menos, 185 personas que no tendrán una oportunidad laboral y de formación durante 6 meses, 185 familias que ya no podrán acceder a prestaciones sociales que sostuvieran una situación de dificultad", ha explicado, según ha informado en nota de prensa el partido.

A juicio de los socialistas, "no es tolerable la pérdida de una oportunidad laboral para tantas personas, que no le iba a costar dinero al Ayuntamiento".

"Por el contrario, han decidido solicitar el Plan de Empleo para 65 personas. No sabemos si es por su dejadez en el trabajo, porque no quieren esforzarse por el empleo o porque no les interesan las personas, ya no solo las más vulnerables, sino en general los vecinos y vecinas de Ciudad Real", ha añadido.

Por todo ello, y "ante este hecho que no puede pasar escondido, el Grupo Municipal Socialista ha registrado la solicitud de la celebración de un pleno extraordinario "para abordar las causas y para exigir responsabilidades pero también compromisos de actuación inmediata para paliar esta situación".