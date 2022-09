El PSOE pide que el PP no deslegitime a Sánchez: Va al Senado como presidente

La portavoz del PSOE en el Senado, Eva Granados, ha pedido al PP que no "deslegitime" la figura de Pedro Sánchez, después de que este partido haya reclamado que éste comparezca en el Senado como presidente del Gobierno y no en el rol de candidato del PSOE.

"Estamos cansados de oír que el presidente del Gobierno es el candidato socialista, no queremos que deslegitimen su figura. El que comparece aquí es el presidente del Gobierno, no es candidato (...) y es tan legítimo como cualquier presidente del Gobierno de España y no solo los del PP", ha subrayado Granados.

La portavoz de los socialistas en la Cámara Alta ha comparecido en rueda de prensa horas antes del cara a cara que enfrentará al presidente del Gobierno con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en el Senado para debatir sobre las medidas energéticas y tras la petición del PP.

Después de criticar Feijóo el tiempo ilimitado de Sánchez frente a los 20 minutos de la oposición, Granados ha argumentado que el líder del PP "no sabe muy bien qué rol le toca jugar" y ha sostenido que el tiempo de los portavoces es el "mismo o casi más" que el que el expresidente de la Xunta ofrecía a los grupos en el Parlamento gallego.

El PSOE defiende que Sánchez tiene "la mochila llena de gestión para hacer frente a la crisis", destaca su labor en la Unión Europea y que toma "decisiones" con una "diferencia abismal" respecto al anterior Gobierno de Mariano Rajoy.

Así, "cuando acabe el debate los que cobran el SMI cobrarán 265 euros más que cuando gobernaba el PP", los jóvenes "han encontrado empelo indefinido" se refuerzan las ayudas al estudio y las hay también en el Cercanías y para los colectivos "que peor lo están pasando".

Incide el PSOE en que Feijóo tiene una oportunidad tanto de explicar qué respuestas daría a la crisis como de explicar por qué "dice que no a todas las propuestas del Gobierno".