PSOE pide a Podemos apoyo a la investidura porque colaborar no es entreguismo

SÁNCHEZ INVESTIDURA (Ampliación)

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha hecho este jueves un llamamiento explícito al líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, para que no obstaculice la viabilidad de la legislatura y dé su voto favorable a Pedro Sánchez y le ha recordado que "colaboración no quiere decir entreguismo".,En rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal, Ábalos también ha pedido el apoyo del líder del PP, Pablo Casado, y sobre Cs ha dicho que no quería